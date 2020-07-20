Ключевую фигуру скандала вокруг Wirecard «нашли» в РФ под надзором спецслужб

20.07.2020, 1:48, Новости дня

Немецкие СМИ утверждают, что Ян Марсалек, которого считают ключевой фигурой в мошеннической схеме компании Wirecard, скрывается в России.

Handelsblatt со ссылкой на источники в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах пишет, что Марсалек находится в Подмосковье. По версии газеты, он помещен под надзор российских спецслужб в одном из частных домов.

Издание пишет, что Марсалек перевел в Россию из Дубая «значительные суммы денег в форме биткойнов». Утверждается, что он отправился в Россию 18 июня из Клагенфурта через Таллин и Минск, передает ТАСС.

Handelsblatt пишет, что в последние годы он не раз бывал в России. При этом Марсалек пользовался шестью загранпаспортами.

Доказательств опубликованной информации издание не приводит.

Spiegel также заявлял, что Марсалек скрывается от правосудия в Белоруссии или России, он якобы мог сотрудничать с российскими спецслужбами или даже работать на них.