В Амстердаме закрыли квартал красных фонарей из-за опасений вспышки коронавируса

20.07.2020, 1:25, Новости дня

Ряд улиц в районе Амстердама Де Валлен, где находится знаменитый квартал красных фонарей, были закрыты по противоэпидемическим соображениям. Об этом 18 июля сообщила мэрия города в Twitter.

“Не посещайте квартал красных фонарей. Там слишком многолюдно. Некоторые улицы закрыты”, – говорилось в твите.

Don’t come to the red light district. It is too busy. Several streets are temporarily closed. #staysafe #keepdistance pic.twitter.com/qfqQreDDMB

— Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) July 18, 2020

Квартал, где трудятся работники секс-индустрии, был закрыт 15 марта в связи с пандемией коронавируса. Открытие популярного среди туристов квартала намечалось на 1 сентября, однако власти разрешили доступ к нему уже 1 июля, писало Reuters. Условием для возобновления работы проституток стал запрет на поцелуи – с целью избежать заражений SARS-CoV-2.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Нидерландах к 19 июля были инфицированы 11 886 человек, 1305 умерли.