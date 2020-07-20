 

В Амстердаме закрыли квартал красных фонарей из-за опасений вспышки коронавируса

20.07.2020, 1:25, Новости дня

Ряд улиц в районе Амстердама Де Валлен, где находится знаменитый квартал красных фонарей, были закрыты по противоэпидемическим соображениям. Об этом 18 июля сообщила мэрия города в Twitter.

“Не посещайте квартал красных фонарей. Там слишком многолюдно. Некоторые улицы закрыты”, – говорилось в твите.

Don’t come to the red light district. It is too busy. Several streets are temporarily closed. #staysafe #keepdistance pic.twitter.com/qfqQreDDMB

— Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) July 18, 2020

Квартал, где трудятся работники секс-индустрии, был закрыт 15 марта в связи с пандемией коронавируса. Открытие популярного среди туристов квартала намечалось на 1 сентября, однако власти разрешили доступ к нему уже 1 июля, писало Reuters. Условием для возобновления работы проституток стал запрет на поцелуи – с целью избежать заражений SARS-CoV-2.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Нидерландах к 19 июля были инфицированы 11 886 человек, 1305 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.06 / Трамп пригрозил заключением всем, кто причиняет вред памятникам в США

15.07 / Арестованы экс-руководители принадлежащего семье Фургала завода

16.06 / Эксперт объяснил, кому будет выгодно переводить авто на газ

25.05 / Названа основная мишень коронавируса в организме

05.06 / Раскрыт список смартфонов, которые получат Android 11 первыми

01.06 / Протестующие в США попытались сжечь «церковь президентов» рядом с Белым домом

01.06 / В газете МВД рассказали о необходимости расширения прав полицейских, сославшись на придуманные законы США

30.06 / Нардеп от “Батьківщини” Евтушок принес присягу. В Раде он заменил Белькову, которая сложила мандат

15.05 / В Москве начал работать сервис по автоподбору мер поддержки бизнеса и граждан

11.06 / Трамп продлил санкции против властей Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска