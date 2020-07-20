Байден назвал Трампа невежей в вопросах COVID-19

20.07.2020, 1:25, Новости дня

Бывший вице-президент США, представитель Демократической партии Джо Байден заявил 19 июля в размещенной на платформе Medium статье, что глава Белого дома Дональд Трамп неграмотен в вопросах распространения коронавирусной инфекции.

“Господин президент, ваше невежество не является добродетелью или признаком вашей силы – оно подрывает нашу реакцию на этот беспрецедентный кризис на каждом шагу и стоит американцам их работы и их жизни”, – написал демократ.

Байден считает, что Трампу следует послушать “кого-то, кроме него, о том, как бороться с этим вирусом, потому что после шести месяцев смертельного бесхозяйственности он выходит из-под контроля”.

Экс-вице-президент отметил, что Трамп “не просто нападает” на ведущих экспертов в области здравоохранения, а “активно подрывает” способность США спасать жизни и противодействовать COVID-19, “постыдно пытаясь заблокировать” дополнительное финансирование американского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, жертвами COVID-19 стали по состоянию на 20 июля почти 604 тыс., более 140 тыс. из которых – американцы.

Трамп неоднократно делал противоречивые заявления относительно эпидемии, а также месяцами отказывался надевать маску, вопреки рекомендациям экспертов по здравоохранению его собственной администрации. В мае Байден назвал Трампа “абсолютным дураком” за нежелание носить маску.

14 апреля США временно остановили финансирование ВОЗ, которую глава Белого дома считает виновной в распространении коронавируса. 7 июля Трамп проинформировал Конгресс, что Штаты выходят из организации. Решение о выходе вступит в силу 6 июля 2021 года.

Байден и Трамп считаются наиболее вероятными конкурентами на выборах президента США, которые должны состояться в ноябре 2020 года.