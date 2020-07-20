Голосование на парламентских выборах завершилось в Сирии

20.07.2020, 0:48, Новости дня

В Сирии состоялось голосование на выборах депутатов Народного совета, сообщил глава Высшего судебного комитета страны Самер Земрейк.

Он сообщил, что «выборы завершились, начинается подсчет голосов», передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Ихбария».

Из-за большого притока желающих проголосовать пришлось продлить голосование на четыре часа. Земрейк заверил, что серьезных нарушений не было. Очереди возникли в основном из-за профилактических мер в связи с коронавирусом.

Выборы прошли на многопартийной основе в соответствии с конституцией, утвержденной на референдуме 2012 года. Однопалатный парламент состоит из 250 депутатов, которые избираются на четыре года.

Накануне сирийская Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил отказалась признавать парламентские выборы. НКОРС базируется в турецком Стамбуле.