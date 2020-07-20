 

В чешском Центре безопасности опровергли связь с Сафроновым

20.07.2020, 0:31, Новости дня

Чешский Центр безопасности анализа и предотвращения, которым руководит приятель арестованного по обвинению в госизмене Ивана Сафронова, не сотрудничал с гражданином России и не передавал никаких отчётов от него властям Чехии. Об этом агентству "Интерфакс" заявил PR-менеджер организации Игорь Суворов.

Ранее о том, что глава центра Мартин Лариш является кадровым сотрудником чешских спецслужб, сообщало со ссылкой на свои источники агентство ТАСС. В СМИ высказывалось предположение, что именно дружба Сафронова с Ларишем стала причиной слежки за россиянином, а затем и уголовного преследования. При этом, по словам адвокатов Сафронова, в тех материалах дела, что им удалось получить, имя руководителя чешского "Центра безопасности анализа и предотвращения" не упоминается.

Сам Лариш заявил, что познакомился с Сафроновым в 2012 году (именно в это время, по версии российского следствия, арестованный был завербован), однако никаких секретных данных тот ему не передавал и они общались просто как коллеги. Лариш также утверждает, что никогда не сотрудничал со спецслужбами. Он назвал эту информацию "полным бредом" и "дезинформационным вбросом".

Бывший журналист изданий "Коммерсант" и "Ведомости", ныне – советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан ФСБ в начале июля, а затем арестован на два месяца по обвинению в государственной измене. По версии следствия, в 2017 году, работая в "Коммерсанте", Сафронов передал чешской разведке секретные данные о российском военно-промышленном комплексе. Бывший журналист вину не признаёт. Адвокат арестованного Иван Павлов заявил, что не увидел в деле доказательств его вины.

Десятки СМИ потребовали от российских властей максимально прозрачного расследования дела Ивана Сафронова. Они считают, что его уголовное преследование связано исключительно с журналистской деятельностью. Петицию "Новой газеты" с требованием открытого и объективного расследования подписали более 75 тысяч человек. Отдельные открытые письма подписали 500 выпускников Высшей школы экономики и более 600 российских журналистов. Бывшие коллеги Сафронова по президентскому и военному пулам записали видеообращения в его поддержку.

  • Радио «Свобода»

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