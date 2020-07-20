 

Малюська: Полиции нужно доверять, приказы выполнять

20.07.2020, 0:22, Новости дня

Полиции нужно доверять, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська “24 каналу” в интервью, которое было опубликовано 17 июля.

Журналистка спрашивала у главы Минюста, что говорить детям – защищает полиция или “убивает”.

“Что объяснять детям относительно молотка? Это строительный инструмент. Можно ли им кого-то убить? Может быть и то и другое. Просто шансы на то, что молоток или топор будет оружием и кого-то убьет, гораздо меньше, чем то, что их используют по основному назначению. С полицией то же самое: ей нужно доверять, нужно слушать, приказы нужно выполнять, законодательство нарушать не надо”, – сказал он.

Министр подчеркнул, что нужно помнить о возможных сбоях системы так же, “как это может случиться с топором или молотком”.

Малюська отметил, что его отец работал в милиции.

Он также рассказал об “абсолютно нормальных отношениях” со всеми министрами, в том числе с главой МВД Украины Арсеном Аваковым.

Аваков и Малюська сохранили свои должности министров при смене состава украинского правительства 4 марта 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / Доктор Мясников назвал бредом информацию о разностороннем ношении масок

14.05 / Китай допустил введение ответных санкций против американских чиновников

15.07 / Самолеты-кукурузники могут запретить в России

27.05 / Республиканцы подадут иск против Пелоси за изменение правил голосования в Палате представителей

14.07 / В Индии стартовали продажи новой версии Hyundai Tucson

20.05 / YouTube удалил аккаунт «Крыма 24»

20.05 / Минтруд подготовил проект о выплатах в связи с 75-летием Победы

16.06 / Власти Украины собрались запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии

14.05 / ФБР изъяло телефон сенатора в рамках расследования сделок на бирже на фоне коронавируса

25.06 / Шкарлет стал и. о. министра образования Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска