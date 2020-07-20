«Ем на помойке и учусь на дизайнера»

20.07.2020, 0:05, Разное

Почему фриганы борются с безудержным потреблением.

Не спешите обзывать бомжом человека, который роется в пищевых отходах. Кому-то действительно нечего есть и носить, а кто-то делает так из ненависти к обществу потребления. Фриганы — так они себя называют — принципиально отказываются покупать то, что можно иметь и так. Этот тренд зародился еще в 1960-е в недрах американского анархо-экологического движения, а к началу XXI века докатился до нас. Наши, как и американцы, за экологию и против безудержного потребления. Но в РФ это еще и социальный симптом: общество зажралось, между богатыми и бедными — пропасть. Одни выкидывают на помойку новые вещи и пригодные к употреблению продукты. Другие ходят в обносках и голодают. А между тем того, от чего воротят нос богатые, хватит на всех и еще останется.

Фото: recyclemag.ru«Ты спасаешь планету от перепотребления очередной полезной тебе штуки»Дарина Штей, Москва

«Я фриган уже много лет, началось с того, что я еще лет в тринадцать у помойки увидела клетку для хомяка, которую использовала потом как дополнительный этаж для своих домашних крыс.

Теория о перепотреблении пришла позже, когда я познакомилась с проектом Svalka me (Секонд-стор и винтаж-маркет). Раньше я считала, что просто некруто, когда нужная мне вещь валяется в помойке, а теперь это часть моего экологичного мировоззрения. Ты спасаешь планету от перепотребления очередной полезной тебе штуки», — рассказывает Дарина.

Перепотребление — это потребление, которое превышает нормальные потребности и приводит к резкому уменьшению ценности потребляемого.

«Родители меня не то чтобы поддерживают, но и не порицают, сами окна с помойки таскали и тепличку делали. Во время самоизоляции я жила, как раньше, только выходила за "фригой" исключительно ночью».

Сейчас Дарине 22, и за годы фриганства к ней переехала акустика, бас-гитара, электроорган, виниловый проигрыватель, пластинки, много техники и даже акустическая система для айфона.

Несколько лет назад она открыла бар-кофейню, интерьер которой был полностью сделан из «фриги». По сути, бар (сейчас он закрыт из-за разногласий с арендодателями) был чем-то вроде антикафе.

«Мы там занимались благотворительностью, кормили, лечили и пристраивали бездомных животных. Кроме того, у нас был первый в РФ общественный холодильник (такие холодильники распространены, например, в Германии), где каждый мог оставить ненужную ему еду, а тот, кто в ней нуждался, — забрать. Обменивались ненужными вещами, забирали те, что оставляли другие».

Сейчас Дарина и ее приятели состоят в коммуне, где пытаются максимально автономизироваться от государства, взаимодействовать с ним по минимуму. Фриганство — одна из практик, которая помогает получить им эту автономию.

«Фриганизм — это абсолютная свобода»Михаил Кондратенко, Москва

«Сегодня на меня напал охранник, и я потерял половину добычи. Они не имеют права так делать, но делают. А нужно срочно конфеты для пиньяты (игрушка, заполненная сладостями. — Ред.) на открытие коммуны», — говорит Михаил Кондратенко.

Когда его просят рассказать про «фригу», он обычно отказывает, потому что на ТВ фриганизм показывают «в фриковском стиле, в качестве развлечения для обывателя».

По словам Михаила, участвовать в таких съемках в его сообществе считается неэтичным.

Михаил занимается фриганизмом уже три года. Он приехал из родного Ноябрьска в Москву автостопом. В фриганизм, как и многие его друзья, пришел через панк-рок. «Причины, по которым стал фриганить, типичные: это выгодно, экологично и интересно (происходит множество интересных историй, знакомств)».

Овощи, которые острудники супермаркета вынесли на улицу. Фото: соцсети

Обычно Михаил собирает еду из дорогих магазинов, целевая аудитория которых — люди с зарплатой выше 100 тысяч на человека в семье. В «Пятерочки» и подобные магазины заходит редко. «Есть магазины, которые каждый день выкидывают 30 кг продукции, в которых присутствуют товары всех категорий».

«Я работаю, но не постоянно. Не учусь. Доход всегда разный. Сейчас делаю сладкую вату. Также работаю курьером или тестирую на себе лекарства за деньги. На фриганстве деньги коплю. Хотелось бы создать какое-то небольшое производство.

Во время самоизоляции я не изолировался, а работал междугородним курьером. Доставлял на поезде лекарства людям, больным редкими болезнями, в разные города России. Чтобы сэкономить, еду в поездку приходилось собирать по фриге. В самоизоляцию главной трудностью было оформить пропуск, чтобы доехать за "фригой"».

«На деньги от фриганства я купил себе минивэн» Александр Буханкин, Петербург

Александр — фриган с десятилетним стажем. К такому образу жизни пришел из-за легкого заработка: можно брать все, что имеет ценность для дальнейшей перепродажи.

«Чаще всего беру электронику, цветной металл и брендовые вещи. Перепродажа ведется на Авито. Брендовые вещи можно найти не всегда, но довольно часто.

Если собираешься фриганить, нужно быть готовым к конкуренции и недовольным местным жителям, а еще лучше купить оружие, чтобы выжить, — советует Александр, — конкуренция есть даже в небольших селах и деревнях, а в Питере — подавно.

Решил заняться фриганством просто так, мол, бомжи же выживают, вот и я попробую.

Теперь не работаю, так как зарабатываю с находок 15–20 тысяч в месяц, ранее зарабатывал 12,5, работая простым офисным работником.

На деньги от фриганства купил себе минивэн для перевозки крупных находок. Занимаюсь этим каждый день, примерно по 2–3 часа. Самоизоляцию я не соблюдал, ходил в обычном режиме без маски и перчаток».

«К сожалению, в регионах это обычная ситуация»Дмитрий Ашайкин, Иркутск

Дмитрий пришел к фриганизму благодаря своим друзьям панкам и рокерам.

«А позже и сам стал часто ходить на помойки, это приносило кучу хороших вещей и хорошей еды. Занимаюсь этим два года, беру вещи, которые можно продать, и продукты, если они не испортились. Одна из причин моего образа жизни — маленькие зарплаты в регионах, кредиты и ипотека моих родителей.

Фото: соцсети

Мне пока что семнадцать лет. Мама и отец тоже могут забрать микроволновку или обои с помойки для дачи, что касается продуктов, они их просто покупают в магазине».

Общий заработок родителей Дмитрия, которые работают на заводе, составляет 44 тысячи рублей.

«Фриганизм экономит и дает возможность жить, когда совсем туго с финансами. К сожалению, в регионах это обычная ситуация».

По словам Дмитрия, в Иркутске, городе с 800-тысячным населением, примерно 700 человек продвигают идеи фриганства. «Да, это много, но общих сходок у нас нет. Фриганизм в Иркутске не популярен, но если ситуация в стране не будет меняться, нас станет больше!»

«Мне нравится этим заниматься, потому что это лотерея»Катя Комахина, Москва

К фриганизму Катя пришла через группу «фудшеринга». Через эту группу девушку нашел известный московский фриган.

«Он написал мне, пригласил вместе с ним бесплатно получить списанную еду от Prime в центре Москвы. Я отнеслась скептически, но решила, почему бы и не попробовать, все-таки я часто брала с фудшеринга еду и подумала, что будет что-то похожее. Но было совсем иначе. После закрытия вышел рабочий с черными мешками, молодой человек ловко взял их у него из рук, как ни в чем не бывало, и сказал нам идти за ним.

Мы ушли во двор дома за кусты, там он распотрошил пакеты, и я была удивлена.

Вместе с небольшим количеством мусора была тонна еды, причем явно дорогой, в духе сендвичей за 300 рублей».

Заниматься фриганством Катю побудило желание есть чуть больше и вкуснее, небольшой азарт (приготовь блюдо лишь из того, что нашла на помойке) и любовь к халяве.

«Мне нравится этим заниматься, потому что это лотерея. Попробуй угадай, что выпадет с "Пятерочки" на этот раз. Я буду заниматься этим, даже когда устроюсь на работу, так что это не всецело из-за денег. Не работаю лишь потому, что очень загруженный график в институте (я учусь на дизайнера), на то, чтобы отдохнуть иногда времени не хватает, куда уж работать.

Фото: recyclemag.ru

У меня есть три точки недалеко от дома: две "Пятерочки" и "Магнит". Туда я обычно и хожу, делю добычу с бабулями (уже даже сдружилась с ними). Выкидывают почти стабильно.

На карантине мне пришлось прекратить заниматься фриганством. У меня очень строгая мама, и я весь карантин сидела дома, ела то, чем она покормит. Если бы я жила отдельно, думаю, я бы просто временно покупала еду. Безработной все-таки быть не хочу, анархические коммуны с их идеями кажутся привлекательными, но я все-таки люблю жить стабильно».

Кому-то из друзей образ жизни Кати кажется странным, это не вяжется с их принципами. Кто-то относится спокойно, кого-то даже захватывают и вдохновляют ее истории и приключения. «Но никто меня за это не осуждает, а это самое главное».

Родственникам Катя не рассказывает о том, как на самом деле достает продукты.

«Вру, что беру списанные продукты прямо из рук сотрудников магазинов, мол, у меня связи.

Я была бы рада открыто об этом говорить, но после того, как мама меня час отчитывала за то, что я недоеденный картофель-фри взяла со стола уже ушедших посетителей в "Бургер Кинге" (что тоже фрига считайте, даже не надкусанная же), мне расхотелось ей говорить о подобном».

Из-за ряда причин в РФ фриганизм становится все популярнее. Возможно, в ближайшие годы он достигнет такого же расцвета, как в США, Швеции, Великобритании. Во Франции в 2015 году было запрещено выбрасывать продукты, которые пригодны к употреблению. В РФ такого закона пока нет, однако в январе 2020-го закон о бесплатной раздаче продуктов питания, пригодных для употребления, был передан на согласование из Госдумы в правительство.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр», РФ ежегодно выбрасывает 17 млн тонн еды на общую сумму 1,64 трлн руб. По данным же Росприроднадзора, промышленных и бытовых отходов к началу 2018 года в РФ было накоплено 38 млрд 73 млн тонн.

Екатерина Комахина,

специально для «Новой»