Домашние свиньи оказались сообразительней собак

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20.07.2020, 0:00, Новости дня

Анализ поведения животных в ситуации, которую они не могут решить, показал, что домашние свиньи реже обращались за помощью к хозяину и оказались более целеустремленными и независимыми.

Сходства в поведении домашних свиней и собак демонстрируют тот факт, что они одинаково хорошо умеют общаться с человеком, а их различия могут быть связаны с индивидуальными предпочтениями взаимодействия с окружающим миром. Для этого исследования специалисты в течение трех лет воспитывали карликовых домашних свиней и собак в одинаковых условиях. После того, как свиньи выросли, ученые наблюдали за их поведением в неразрешимой для них ситуации.

Во время эксперимента ученые закрывали контейнеры с лакомством, чтобы животные не могли его достать. Владелец животного стоял недалеко, собака или свинья могли к нему обратиться за помощью. Когда проблема казалась неразрешимой, собаки довольно быстро бросали попытки вскрыть контейнер и обращались за помощью к хозяину. Свиньи демонстрировали упорство и полностью фокусировались на задаче, игнорируя человека.





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