Нападения и убийства – ABC рассказал, как боевики в Колумбии борются с нарушителями карантина

19.07.2020, 23:54, Новости дня

Вооружённые группировки Колумбии воспользовались пандемией и бездействием правительства, для того чтобы усилить контроль над целым рядом регионов страны, пишет ABC. Для сдерживания распространения коронавируса боевики ввели жёсткие ограничительные меры, а за их нарушение наказывают угрозами и даже убийством.



Reuters

Пандемия коронавируса вскрыла самые худшие черты общества, пишет испанская газета ABC. Несмотря на то что люди в странах по всему миру продемонстрировали сплочённость и стойкость на фоне распространения вируса, пандемия, прежде всего, обнажила пробелы в системах здравоохранения, политическом власти, гражданском обществе и даже в том, как правительства стран относятся к своим гражданам и как они относятся друг к другу.

И Колумбия, как отмечает издание, не стала исключением. Хотя в целом ситуация здесь схожа с тем, что можно увидеть по всему миру, она «имеет свои ужасные особенности». Так, по данным организации Human Rights Watch, местные вооружённые группировки навязывают собственные меры против распространения коронавируса.

После известий о первых случаях заражения в Колумбии контроль над борьбой с COVID-19 в целом ряде регионов страны на себя взяли боевики сразу нескольких повстанческих группировок, введя комендантский час, ограничения передвижения граждан и другие меры для сдерживания распространения вируса. Нарушителям угрожают, а в крайних случаях несогласных с ещё более жёсткими ограничительными мерами, чем те, что были приняты правительством, убивают.

«В Колумбии вооружённые группировки ввели комендантский час, карантин и другие меры против COVID-19. Нарушения караются убийством или нападением», — приводит ABC слова директора некоммерческой организации по Центральной и Латинской Америке Хосе Мигеля Виванчо.

По словам Виванчо, об этом свидетельствуют результаты опросов и расследований, проведённых Human Rights Watch, за время карантина в Колумбии. Прежде об этом уже предупреждали другие некоммерческие организации, правозащитники и местные жители.

Как отмечает издание, повстанческая группировка «Армия национального освобождения» и состоящая из наркоторговцев и бывших военных криминальная группировка «Объединённые силы самообороны Колумбии» пользуются пандемией и бездействием властей, пытаясь усилить и легитимизировать свою власть в стране.

«Необходимость сдерживать распространение COVID-19 позволила им укрепить социальный контроль над населением, сдерживать утечку информации в силовые структуры и подготовиться к новой жизни в качестве её хозяев», — полагает эксперт по вопросам безопасности Хайро Либрерос.

По словам Либрероса, восстановление контроля над этими территориями правительством потребует применения военной силы, что, прежде всего, отразится на наиболее уязвимых слоях населения.

Таким образом, последствия пандемии для экономики, которая, как ожидается, сократится на 7,5%, окажутся не единственной проблемой колумбийцев. После окончания эпидемии серьёзной угрозой станут и попытки правительства вернуть контроль над территориями, на которых боевики бесчинствовали ещё до пандемии.



Так, по данным миротворческой колумбийской организации Indepaz, в 2020 году в стране было убито 166 общественных деятелей или правозащитников, а также 36 бывших боевиков леворадикальной группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии», пишет ABC.