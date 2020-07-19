 

Лукашенко не исключил попытки его свержения

19.07.2020, 23:53, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что его оппоненты могут попытаться силой свергнуть нынешнее руководство страны.

Посещая 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, Лукашенко заявил, что «пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален».

Тем, у кого «память короткая», он напомнил, что в 2010 году в Белоруссии «это проходили», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ. 

«Тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени», – сказал Лукашенко.

Он напомнил, что тогда «ввели санкции, наклоняли», а когда «не получилось», то «на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства». В бепорядках приняли участие «400 человек агрессивных боевиков», известных «пофамильно».

«Плюс еще 400, которые могли там шевелиться. А остальные – это зеваки», – сказал президент, заявив, что «в основном там были сопляки, которых отдавали под расписку матерям», женщины «приходили и забирали свое драгоценное создание».

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Белоруссии, где 9 августа состоятся президентские выборы. В итоговый список кандидатов вошли только сам Лукашенко и несколько спойлеров.





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