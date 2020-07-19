Трамп поддержал жесткие меры в отношении демонстрантов в Портленде

19.07.2020, 23:28, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в воскресенье осудил протесты в Портленде, штат Орегон, и насилие в городах, «управляемых демократами».

Тем временем администрация готовится вмешаться в ситуацию в городах, которые, по словам президента, утратили контроль над демонстрациями.

Вооруженные новым указом президента о защите федеральных памятников, федеральные правоохранительные органы несколько дней назад начали наступление на людей в Портленде, собирающихся в знак протеста против жестокости полиции и системного расизма.

На фоне приближающихся выборов Трамп сделал «закон и порядок» центральной темой избирательной кампании.

Жесткие меры в Портленде, который считается бастионом либералов, вызвали широкую критику, когда появились видеозаписи, на которых офицеры в камуфляже и без опознавательных знаков применяют силу для ареста демонстрантов без объяснения причин.

Губернатор Орегона и мэр Портленда (оба демократы) назвали происходящее злоупотреблениями властью со стороны федерального правительства. Штат подал в суд на соответствующие федеральные ведомства.

Однако Трамп не отступил.

«Мы пытаемся помочь Портленду, а не навредить ему, – написал он в "Твиттере". – Их руководство уже несколько месяцев как потеряло контроль над анархистами и агитаторами. Они пропали без вести. Мы должны защитить федеральную собственность и наш народ».

Глава администрации Белого дома Марк Медоус сообщил, что генеральный прокурор Уильям Барр и исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чад Волф работают над мерами по противодействию беспорядкам, которые может принять администрация.

«Вы увидите, как кое-что будет разворачиваться на этой неделе, когда мы начнем вмешиваться и будем делать все, чтобы города, будь то Чикаго, Портленд, Милуоки или какое-то место в самом сердце страны, были в безопасности», – заявил Медоус, выступая на канале Fox News.

Мэр Портленда Тед Уилер заявил в воскресенье, что федеральные власти резко обостряют ситуацию.

«Их присутствие здесь на самом деле ведет к большему насилию и вандализму», – сказал Уилер, выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN.

«Это нисколько не улучшает ситуацию. Они здесь не нужны. Мы их сюда не приглашали. На самом деле, мы хотим, чтобы они ушли», – добавил он.

В интервью Fox News Трамп объяснил рост насилия в таких городах, как Чикаго и Нью-Йорк, тем, что «они управляются демократами».

«Они управляются либерально. Они управляются глупо», – сказал он.

Генеральный прокурор Орегона Эллен Розенблум в пятницу подала иск против министерства внутренней безопасности, Службы федеральных маршалов, и Таможенно-пограничной службы, заявив, что они нарушили гражданские права людей, задерживая их без достаточных оснований.

Американский союз гражданских свобод назвал ситуацию в Портленде «конституционным кризисом».

Представитель Таможенно-пограничной службы заявила на прошлой неделе, что агенты ведомства были направлены в Портленд для подкрепления недавно созданного подразделения министерства внутренней безопасности, на которое возложено обеспечение соблюдения указа о памятниках.