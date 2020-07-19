Малюська о работе Минюста: Уволили мы много людей

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19.07.2020, 23:19, Новости дня

Из Министерства юстиции Украины уволили многих сотрудников, заявил глава ведомства Денис Малюська “24 каналу” в интервью, опубликованном 17 июля.

“Уволили мы много людей, и я бы не сказал, что это достижение. Мне не очень нравится увольнять людей, но это необходимость. Мы уволили практически всех топов. В департаменте, где была наиболее коррупционная репутация, мы уволили почти весь персонал – около 80%”, – сказал министр.

По его словам, через конкурсы пропустили руководителей территориальных подразделений Минюста.

“Лишь несколько остались работать вместе с нами. На самом деле, кадровое обновление было огромное. Была ротация между правительствами, поэтому другие министры были вынуждены снова проверять кадры. У меня такого недостатка не было. Я остался с командой, за все время ни одного замминистра не уволили. Я их работой доволен”, – объяснил Малюська.

Министром юстиции Малюську назначили 29 августа 2019 года. Правительство тогда возглавил Алексей Гончарук.

4 марта 2020 года на внеочередном заседании Верховная Рада по предложению нового премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила новый персональный состав Кабинета Министров. Малюська остался главой Минюста.

В одном из июньских интервью Малюська предположил, что на должности его оставили в том числе после того, как в его министерстве снизили коррупционные риски.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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