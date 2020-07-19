В Ростове-на-Дону оползень разрушил крупнейшее в России место захоронения жертв холокоста

19.07.2020, 23:01, Разное

В Ростове-на-Дону после проливного дождя в Змиевской балке, самом крупном месте захоронения жертв холокоста в России, сошел оползень: дорога, идущая по верхней части мемориала, не выдержала напора воды, и участок склона между мраморными пилонами смыло в балку.

Фото: администрация Ростова-на-Дону

«Поток воды размыл грунт, и унес часть бордюров. Сейчас это место огорожено. <. .> И если убрать грунт с плитки поможет мини-погрузчик, то очищать мрамор придется вручную», — говорится в сообщении администрации города.

Из-за ливня, который обрушился на Ростов-на-Дону в пятницу, 17 июля, в городе затопило улицы, десятки машин утонули, движение по отдельным магистралям было остановлено потоками воды.

Змиевская балка — крупнейшее место захоронения жертв холокоста в России. В августе 1942 года в течение нескольких дней нацисты казнили там, по разным данным, от 25 до 27 тысяч человек. В основном это были евреи, но в ту же балку немцы привозили на расстрел пленных красноармейцев, пациентов психиатрических клиник, цыган и выявленных коммунистов.

Гигантская братская могила долгое время никак не была обозначена на карте Ростова. Однако в 70-х годах городской общественности удалось добиться создания мемориала. Деньги на него собрали местные предприятия. В результате памятник был открыт 9 мая 1975 года.

Елена Романова

Собкор «Новой»