Создана искусственная кожа, которая распознает прикосновения

19.07.2020, 22:55, Новости дня

Команде ученых удалось разработать искусственную кожу, которая способна распознавать прикосновения быстрее, чем человеческая. По словам ученых, искусственная кожа осуществляет свою работу на базе нейроморфного процессора от Intel — Loihi.

Специалисты сообщают, что сенсоры кожи способны в десять раз быстрее человеческого глаза определять текстуру, форму и степень жесткости предметов. Специалистам удалось научить обтянутую искусственной кожей роботизированную руку с точностью 92% распознавать шрифт Брайля. Чипу, на основе которого осуществлялась работа, требовалось в 20 раз меньше энергии, чем стандартному процессору.

Кроме этого, специалисты объединили кожу с событийной камерой, чтобы робот мог отличить непрозрачные контейнеры с разным количеством жидкости.