Мнение: О третьем и четвёртом пути заражения новым коронавирусом

19.07.2020, 22:54, Разное

Сейчас, когда эпидемия CoVID-19 в Европе, США и России явно пошла на спад, учёные начинают разбираться с тем, что это было? Или даже – как такое стало возможно?

Одна из больших загадок – чем объяснить столь внушительную разницу в заболеваемости и смертности даже в соседних странах. Что заставляет специалистов ещё раз анализировать и сравнивать все нюансы. Включая пути заражения новым #коронавирус­ом

Для примера, в Италии было зафиксировано 314 случаев заражения коронавирусной инфекцией на 100 тыс. чел. населения. А в Германии – почти вдвое меньше. При этом в Италии умерло 14,3% от официально зарегистрированных случаев болезни, а в Германии – только 4,6%, почти втрое меньше.

И нельзя сказать, что итальянцы – одни старики, а немцы – сплошь молодёжь. Структура населения по возрасту и полу в Италии даже поустойчивей к CoVID-19 должна быть.

Возможно, всё дело в плотности населения и способах заражения.

Доселе считалось, что SARS-CoV-2 передаётся двумя классическими для респираторной инфекции путями – воздушно-капельным и контактно-бытовым. Первый – когда на вас кто-то чихнул или кашлянул, частицы мокроты или слюны, содержащие вирус, попали к вам через дыхательные пути – и вот уже он пошёл размножаться у вас в организме. Второй путь – вы потрогали пальцем нечто, куда попала мокрота или слюна больного, а затем облизали палец или поковыряли им в носу. Или даже потёрли глаз. А результат – тот же самый: заражение и болезнь.

Это всё азы, разумеется. Однако итальянские учёные сделали неприятное открытие.

Итальянская ассоциация медицины окружающей среды (SIMA) выступила с заявлением, что следы РНК SARS-Cov-2 были обнаружены в воздушной взвеси PM10, представляющую собой смесь атмосферных газов и мельчайших частиц. «Это первое доказательство, которое открывает возможность выявления присутствия вируса в атмосферной взвеси наших городов», — говорят исследователи. По их данным, положительные результаты были получены в 12 образцах на все молекулярные маркеры, то есть на ген Е, ген N и ген RdRP, последний — наиболее специфичен для присутствия вирусного РНК SARS-CoV-2. То есть, учёные получили обоснованное доказательство присутствия вирусного РНК SARS-CoV-2 в атмосферной взвеси. По их словам, результаты указывают, что в условиях атмосферной стабильности и высоких концентраций ультрадисперсных частиц, заражённые микрокапельки, содержащие SARS-CoV-2, могут оставаться на этих частицах, создавая кластер со взвесью и усиливая персистентность вируса в атмосфере, как уже предполагалось на основании последних международных исследований

«Существует реальная возможность, что взвесь может способствовать распространению вируса, может быть способом его передачи, хотя мы и не знаем, какова её вирусная нагрузка, и какую роль всё это играет в самом заражении», — подводит итог Фабрицио Прельяско, вирусолог и главный врач больницы Галеацци в Милане. Но если посмотреть на скученность итальянских городов, на тесноту контактов даже не знакомых жителей Апеннин, версию о третьем пути заражения не получится отбросить сходу.

В пику итальянцам выступили учёные с родины коронавируса. По их данным, из 7324 зарегистрированных случаев в Китае только одно заражение произошло на улице в ходе беседы между мужчинами в маленькой деревне. Согласно другим исследованиям, сингапурским, риск заражения в помещении почти в 19 раз выше, чем на открытом воздухе.

Четвёртый же путь вообще нехарактерен для респираторных инфекций. Исследования в разных странах показали, что SARS-CoV-2 может появляться в фекалиях больного в течение трёх дней после его заражения. В большинстве случаев, это даже раньше, чем появляются первые клинические симптомы. Вероятность заразиться таким путём невелика, но всё же не равна нулю. И ещё из интересного: в Израиле обнаружили, что всего лишь от 1% до 10% заболевших CoVID-19 ответственны не менее, чем за 80% всех случаев передачи инфекции в стране. Бойтесь суперраспространителей!

Словом, подобные исследования, пусть и не на 100% верифицированные, могут заставить пересмотреть привычные взгляды на заражение респираторными инфекциями, включая обычные грипп и ОРВИ. Вполне возможно, что ношение защитной медицинской маски даже на улице может если и не стопроцентно предотвратить проникновение вируса в организм, то хотя бы снизить начальную вирусную нагрузку: часть мельчайших частиц с вирусами неизбежно осядет на нитях маски или поглотится её защитным компонентом из нетканого материала. Точно также важным является гигиена рук после отхожих мест. Да и социальная дистанция может оказаться не такой бесполезной, как кажется.

А вы пользуетесь средствами индивидуальной защиты при выходе их дома и в местах общего пользования? Верите в их эффективность? Или надеетесь на русский авось и низкую вероятность?