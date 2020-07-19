 

Неминуемая угроза пассажирам парома — Independent о просчёте экипажа британской атомной субмарины

19.07.2020, 22:50, Новости дня

Из-за просчёта команды британская атомная подводная лодка чуть было не столкнулась с паромом с 282 людьми на борту, пишет Independent. Сам инцидент произошёл ещё в 2018 году, но следственная комиссия только сейчас огласила его причины.


Reuters

В 2018 году британская атомная подводная лодка чуть было не столкнулась с пассажирским паромом, пишет Independent. Следователи, которые занимались этим происшествием, сделали вывод, что причиной тому стала неверная информация, полученная на подлодке.

Подлодка и паром сблизились на расстояние в 50-100 метром между ними. Но затем команда Stena Superfast VII заметила перископ субмарины и предприняла все действия, чтобы сменить курс и избежать столкновения. Паром двигался из Белфаста в Кейрнрян, на борту было 215 пассажиров и 67 человек команды. И все они были в неминуемой опасности из-за неверных действий на подлодке.

Сама подводная лодка базируется в заливе Фаслейн. В тот день она патрулировала акваторию к югу от маршрута парома. Однако команда подлодки переоценила расстояние до парома и недооценила его скорость, соответственно, неверно рассчитала время, необходимое для обходного манёвра: вместо реальных 8 с половиной минут там получили 12 минут. 

Комиссия по расследованию инцидента сделала вывод, что команда подлодки не выполнила необходимых действий по обеспечению безопасности. Из-за этого и пассажиры, и команда парома, а также все, кто находились на подлодке, были в непосредственной опасности. Впрочем, в британских ВМС отметили, что угрозы ядерной безопасности не возникало.

Представители британского флота заверили, что внимательно изучат этот случай и предпримут действия, чтобы не допустить подобного в будущем, пишет Independent.





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