WP – Байден уверен, что РФ и Китай «вмешиваются» в выборы — ему доложили

19.07.2020, 22:50, Новости дня

Ссылаясь на инструктажи разведки, кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что РФ и Китай пытаются заставить американцев усомниться в американской избирательной системе, пишет The Washington Post. Вместе с тем, по словам политика, на данный момент его больше всего беспокоит проблема доступа его сограждан к голосованию на выборах.



Reuters

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден со ссылкой на инструктажи по разведданным, которые он теперь получает, заявил, что РФ и Китай активно пытаются заставить американцев усомниться в национальной избирательной системе, пишет The Washington Post.

«Мы знаем об этом на примере прошлых событий. И я ручаюсь, что знаю об этом, так как теперь снова прохожу брифинги, — заявил политик. — Русские по-прежнему пытаются лишить легитимности наш избирательный процесс. Это факт».

«Китай и другие страны также ведут деятельность, призванную сделать так, чтобы мы не доверяли исходу выборов», — добавил он. Байден, как отмечает газета, предупреждал о «вмешательстве» РФ и раньше, однако в этот раз на счёт потенциального повторения ситуации 2016 года он выразился куда более прямолинейно.

В преддверии выборов правительство США начало информировать предвыборные штабы кандидатов в президенты и партии об угрозах со стороны иностранных противников. Занимается этим, прежде всего, аппарат директора Нацразведки США, в то время как инструктажами заведует директор Национального центра по контрразведке и безопасности Уильям Эванина.

При этом ещё в начале июня компания Google сообщила, что почта сотрудников штабов Байдена и Трампа стала целью атак китайских и иранских правительственных хакеров. Вместе с тем, если верить аналитикам, нет никаких признаков того, что их учётные записи всё же удалось взломать.

По словам Байдена, больше всего его по-прежнему беспокоит проблема доступа сограждан к голосованию.

«Честно говоря, именно из-за этого я в основном не сплю по ночам, — признался Байден. — Я хочу, чтобы все, кто хочет отдать свой голос его отдали. Я хочу, чтобы все голоса подсчитали; я хочу, чтобы мы все имели основания верить в честные результаты выборов».