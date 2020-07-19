 

«Локомотив» обеспечил себе второе место в чемпионате РФ по футболу

19.07.2020, 22:48, Новости дня

Московский ФК «Локомотив» гарантировал себе второе место в Российской премьер-лиге в сезоне–2019/2020, сообщают информационные агентства.

В воскресенье «Краснодар» проиграл «Динамо» со счетом 0:2 и уже не сможет подняться с третьей строчки в чемпионате на вторую, которую занимает «Локомотив», набравший 54 очка. У «Краснодара» 49 очков, до конца турнира остался один тур. При этом у ЦСКА, занимающего четвертое место, 47 очков. 

«Локомотив» сможет сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне, передает РИА «Новости».

Напомним, петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом РФ по футболу сезона-2019/20.





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