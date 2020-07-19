Трамп выразил сомнение в остроте мышления Байдена

19.07.2020, 22:20, Новости дня

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение остроту ума своего оппонента на ноябрьских президентских выборах, бывшего вице-президента Джо Байдена, заявив, что он «некомпетентен для того, чтобы быть президентом».

Трамп обрушился на Байдена со шквалом критики в интервью телеканалу Fox News, заявив, что «Байден не может связать два предложения».

«Они его вывозят. Он поднимается, повторяется, они задают ему вопросы. Он читает текст с телесуфлера, а потом возвращается в свой подвал, – заявил Трамп. – И вы скажете мне, что американцы хотят иметь такое в эпоху, когда у нас проблемы с другими странами, которые хотят с нами пошалить?»

Избирательный штаб Трампа выпустил в эфир рекламу, в которой поднимается вопрос, снижается ли острота мышления Байдена по мере его старения. В случае его избрания президентом на выборах 3 ноября и вступления в должность в январе следующего года он станет старейшим президентом США. Сейчас таким является Трамп, которому 74 года.

Журналист телеканала Fox News Крис Уоллес, который взял интервью у Трампа в Белом доме в пятницу, спросил американского лидера, считает ли он Байдена дряхлым.

«Не хочу так говорить. Скажу, что он некомпетентен для того, чтобы быть президентом, – ответил Трамп. – Чтобы быть президентом, нужно быть сообразительным, жестким и много еще каким. Джо не знает, что он жив. Не знает».

Республиканский президент заявил, что если бы Уоллес так же придирчиво расспрашивал Байдена, как его, то его оппонент-демократ в конце концов сел бы на землю и начал просить: «Мамочка, пожалуйста, забери меня домой».

Трамп заявил, что он победит Байдена, хотя Уоллес сообщил результаты нового общенационального опроса телекомпании Fox, согласно которым Байдена готовы поддержать 49 процентов избирателей, а Трампа только 41.

Джо Байден (архивное фото)

Похожие результаты дали недавние опросы, проведенные университетами и новостными организациями. Сайт Real Clear Politics, проанализировав несколько опросов, пришел к выводу, что Байден опережает Трампа в среднем на 8,6 процентных пункта.

Один опрос зарегистрированных избирателей показал, что, вопреки утверждениям Трампа, многие считают, что именно ему не хватает ключевых качеств, которыми должен обладать президент. Так, менее половины опрошенных считают, что он демонстрирует здравость ума (43 процента), интеллект (42 процента) и рассудительность (40 процентов).

Байден обошел Трампа по каждой из этих характеристик: 47 процентов уверены в его здравости ума, 51 процент – в его интеллекте, а 52 процента считают, что он обладает нужной степенью рассудительности.

Трамп отверг результаты опроса как «фейк», заявив, что он победит на выборах, «потому что стране, в конце концов, не нужен человек, который изможден».

«[Байден] изможден, ментально изможден», – сказал президент.

Трамп отказался сообщить, согласится ли он с результатами выборов, если потерпит поражение.

«Никогда не знаешь, пока не увидишь. Зависит от обстоятельств», – сказал он.

Он вновь заявил, что голосование по почте, которое поддерживают демократы и некоторые республиканцы в качестве меры по борьбе с пандемией коронавируса, «сфальсифицирует выборы».

«Из меня получается плохой неудачник. Я не люблю проигрывать, – сказал он. – Я не проигрываю слишком часто. Не люблю проигрывать».

Только два президента США за последние 40 лет – Джимми Картер в 1980-м и Джордж Буш-старший в 1992-м – проиграли на выборах, проведя четыре года в Белом доме.