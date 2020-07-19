ОАЭ отправляют первую миссию на Марс

19.07.2020, 22:20, Новости дня

Объединенные Арабские Эмираты в ночь на понедельник отправят свою первую миссию на Марс в стремлении развивать научно-технический потенциал и отходить от нефтяной зависимости.

Зонд «Надежда» будет запущен с площадки космического центра Танэгасима в 1:58 по времени ОАЭ (6:58 по японскому времени и 0:58 по московскому) и отправится в семимесячное путешествие к Красной планете. Планируется, что он будет вращаться на марсианской орбите и отправлять на Землю данные об атмосфере соседней планеты.

Старт первой арабской миссии на Марс первоначально был запланирован на 14 июля, но дважды откладывался из-за плохой погоды.

В настоящее время на Марсе работают восемь миссий по исследованию этой планеты. Некоторые аппараты вращаются на марсианской орбите, другие находятся на поверхности Марса. Китай и США планируют отправить еще по одному аппарату в этом году.

По словам министра современных научных исследований Сары Амири, марсианская миссия ОАЭ обошлась в 200 миллионов долларов. С ее помощью ученые хотят впервые получить полную картину марсианской атмосферы, изучая суточные и сезонные колебания.

ОАЭ впервые объявили о планах марсианской миссии в 2014 году и развернули Национальную космическую программу в 2017 году для развития местной экспертной базы. В стране с населением 9,4 миллиона человек, большинство из которых являются иностранными работниками, не достает научной и промышленной базы, характерной для больших космических держав.

При этом у страны есть амбициозный план создания поселения на Марсе к 2117 году. В сентябре прошлого года Хазза аль-Мансури стал первым гражданином ОАЭ, прибывшим на Международную космическую станцию.

При создании зонда «Надежда» Космический центр имени Мохаммеда ибн Рашида сотрудничал с американскими образовательными институтами.

Примерно через час после запуска зонд развернет солнечные батареи для питания своих коммуникационных и других систем. После этого Космический центр имени Мохаммеда ибн Рашида будет следить за аппаратом на всем пути его путешествия длиной 494 миллиона километров со средней скоростью 121 тысяча километров в час.