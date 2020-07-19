 

“Динамо” проиграло “Колосу”, но пробилось в Лигу чемпионов

19.07.2020, 22:16, Новости дня

19 июля в Украине был сыгран последний тур футбольной Премьер-лиги (УПЛ), в котором киевское “Динамо” на НСК “Олимпийский” в столице проиграло “Колосу” из Ковалевки Киевской области. Об этом сообщает официальный сайт “Динамо”.

В первом тайме забитых мячей не было, а после перерыва дважды отличились игроки “Колоса”. На 54-й минуте украинец Владимир Лысенко открыл счет, а на 71-й минуте его одноклубник, Арни Вильхамссон из Исландии, с пенальти установил окончательный счет – 2:0.

У “Динамо” осталось 59 очков.

Киевлян в борьбе за серебряные награды и за место в Лиге чемпионов УЕФА могла обойти луганская “Заря”, но она свела свой поединок с претендовавшей на бронзу УПЛ “Десной” из Чернигова вничью 1:1. У луганчан 58 итоговых очков.

Таким образом, тройка призеров Премьер-лиги выглядит так:

первое место – “Шахтер” (Донецк);
второе место – “Динамо”;
третье место – “Заря”.

В Лиге чемпионов сыграют “Шахтер” и “Динамо”.

Все команды, которые будут представлять Украину в Лиге Европы, определятся позже.

В Facebook киевского клуба завершившийся сезон охарактеризован как “провальный”.

Кінець матчу. Провальний сезон завершено. #КолосДинамо – 2:0

Posted by FC Dynamo Kyiv on Pühapäev, 19. juuli 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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