Появились сообщения о передаче задержанных в Ливии россиян Турции
19.07.2020, 22:16, Новости дня
СМИ заявили, что Правительство национального согласия Ливии передало Турции двух задержанных в 2019 году россиян. МИД РФ не подтвердил эту информацию.
Канал «Аль-Хадас» со ссылкой на собственные источники заявил, что россияне прибыли в Стамбул в субботу, передает ТАСС.
Источник в Триполи заявил, что ПНС «приняло решение освободить их и передать в Россию через Турцию». Министр внутренних дел ПНС Фатхи Али Башага «должен был отправиться в Турцию вместе с россиянами в течение сегодняшнего дня», сказал источник.
Временный поверенный в делах РФ в Ливии Джамшед Болтаев сообщил, что ливийская сторона пока не подтвердила эту информацию, передает РИА «Новости».
В МИД РФ также заявили, что не подтверждают освобождение россиян.
В начале июля 2019 года глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии сотрудников фонда Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана.
По словам Малькевича, те занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране.
Генпрокуратура ПНС Ливии заявила, что россияне «контактировали с различными ливийскими сторонами, в том числе два раза лично встречались с Сейф аль-Исламом Каддафи», сыном Муаммара Каддафи.
18 июля 2020 года ПНС в письменной форме пообещало освободить россиян.
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