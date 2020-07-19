Мнение: Жена блогера против Лукашенко

19.07.2020, 22:15, Разное

14 июля

– Можно ожидать, что оппозиция призовет сторонников снятых кандидатов голосовать за кого-то из оставшихся в знак протеста. (с)

https://colonelcassad.livejournal.com/6017938.html

14 июля

– Показываете полное непонимание ситуации.

<…>

И да, хотелось бы обратить внимание, что оппозиция не призовёт голосовать за других кандидатов, потому что это не независимые кандидаты, а госфикция. (с)

https://colonelcassad.livejournal.com/6017938.html

* * *

16 июля.

16 июля штабы наиболее популярных оппозиционных участников президентских выборов в Белоруссии Виктора Бабарико и Валерия Цепкало объявили об объединении вокруг Светланы Тихановской, которую белорусская ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты. https://www.rbc.ru/politics/19/07/2020/5f12f98a9a79474dde3d55bd?from=newsfeed

Продолжаю "показывать полное непонимание ситуации". -)