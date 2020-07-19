 

Мнение: Жена блогера против Лукашенко

19.07.2020, 22:15, Разное

14 июля
– Можно ожидать, что оппозиция призовет сторонников снятых кандидатов голосовать за кого-то из оставшихся в знак протеста. (с)
https://colonelcassad.livejournal.com/6017938.html

14 июля
– Показываете полное непонимание ситуации.
<…>
И да, хотелось бы обратить внимание, что оппозиция не призовёт голосовать за других кандидатов, потому что это не независимые кандидаты, а госфикция. (с)
https://colonelcassad.livejournal.com/6017938.html

* * *

16 июля.
16 июля штабы наиболее популярных оппозиционных участников президентских выборов в Белоруссии Виктора Бабарико и Валерия Цепкало объявили об объединении вокруг Светланы Тихановской, которую белорусская ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты. https://www.rbc.ru/politics/19/07/2020/5f12f98a9a79474dde3d55bd?from=newsfeed

Продолжаю "показывать полное непонимание ситуации". -)

Источник: Colonel Cassad





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