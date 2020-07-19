Власти: проблем с продажей армянских товаров на московском рынке «Фуд Сити» нет

19.07.2020, 21:55, Разное

Армянские экспортеры могут попасть на территорию рынка «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Я сейчас с послом говорил, никаких проблем нет, абрикосы все распродали, а на „Фуд Сити“ сегодня три фуры зашло, никаких проблем у них нет», — сказал Немерюк.

Накануне посол Армении Вардан Тоганян заявил, что сотрудники безопасности рынка запретили 50 фурам с армянскими товарами заехать на на территории «Фуд Сити». По словам посла, он не может утверждать, что к инциденту причастны владельцы «Фуд Сити», уроженцы Азербайджана, основатели и совладельцы группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев. В группе компаний «Киевская площадь» не смогли предоставить оперативный комментарий «Новой газете».

Напомним, что боевые действия на азербайджано-армянской границе из-за статуса Нагорного Карабаха начались 12 июля после взаимного обвинения в нарушении режима прекращения огня, установленного в 1994 году. И Армения, и Азербайджан сообщали о нескольких жертвах и раненых среди военнослужащих и мирных жителей.