 

В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

19.07.2020, 21:48, Новости дня

За сутки в Москве умерли 15 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них была подтверждена пневмония, передает РИА «Новости».

Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в Москве возросло до 4314, передает ТАСС.

Накануне сообщалось, что за сутки в городе умерли 14 человек с коронавирусом.

Напомним, врачи в столице за последние сутки вылечили от COVID-19 еще 359 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 170539.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в родном селе под Рязанью

24.06 / В Прикарпатье после дождей начался паводок. Видео

03.07 / Эксперт предположил, что может быть источником выброса радиации над Европой

18.05 / В Хабаровском крае пособника террористов осудили на семь лет

08.07 / Захарова прокомментировала сообщения о переходе на должность посла

20.06 / На Донбассе ранение получил третий за день украинский военнослужащий – штаб ООС

17.05 / Общество: За невыплаты медикам чиновники ответят по всей строгости

20.06 / Президент Хорватии решил посетить парад Победы в Москве

19.05 / Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о расследовании реакции на коронавирус

19.06 / Клад времен Второй мировой войны нашли в руинах замка в Польше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска