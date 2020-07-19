В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
19.07.2020, 21:48, Новости дня
За сутки в Москве умерли 15 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.
У них была подтверждена пневмония, передает РИА «Новости».
Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в Москве возросло до 4314, передает ТАСС.
Накануне сообщалось, что за сутки в городе умерли 14 человек с коронавирусом.
Напомним, врачи в столице за последние сутки вылечили от COVID-19 еще 359 человек, общее число выздоровевших увеличилось до 170539.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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