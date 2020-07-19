 

В Анкаре сообщили о решении закрыть иконы Айя-Софии во время первой молитвы

19.07.2020, 21:30, Новости дня

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил в воскресенье, что иконы и фрески в Айя-Софии в Стамбуле во время первой мусульманской молитвы, которая состоится 24 июля, будут закрыты занавесками.

«В мечеть (на первый намаз) будет допущено ограниченное количество людей. В нем также примет участие наш президент. На первом этаже будет совершен пятничный намаз. Система освещения работать не будет, (фрески и иконы) будут закрыты занавесками», – передает ТАСС слова представителя Эрдогана на телеканале NTV.

Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений с 24 июля.

В понедельник президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом, в ходе которых глава Турции гарантировал доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил «глубокую обеспокоенность» по вопросу статуса храма Святой Софии и призвал руководство Турции к благоразумию.





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