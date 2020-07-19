Российские ученые увеличили эффективность лекарственных средств

19.07.2020, 21:30, Разное

Российские учёные из Самарского национального исследовательского университета смогли увеличить эффективность лекарственных средств. Для этого они использовали кратковременное воздействие магнитными импульсами.

Исследование проводилось на антибиотиках и препаратах, предотвращающих развитие тромбов. При небольшом воздействии магнитных импульсов молекулы действующих веществ в лекарственном средстве видоизменялись и работали до 50% эффективнее. Об этом свидетельствуют лабораторные исследования, проводившиеся при использовании облучённых и обычных препаратов. Пока установка магнитного воздействия не позволяет использовать её повсеместно в промышленных масштабах, но учёные уже заняты решением этой трудности.

Создатели новой методики отметили, что эффект не постоянен и держится до 24 часов, после чего эффективность антибиотиков снижается до прежнего уровня. В планах размещать новое устройство непосредственно в медицинских учреждениях и, при выдаче необходимых препаратов, подвергать их воздействию.