Ученые: Длительный отпуск продлевает жизнь

19.07.2020, 21:17, Разное

Учёные из Университета Хельсинки в Финляндии доказали, что длительный отпуск продлевает жизнь. Отдых помогает снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и благоприятно действует на нервную систему.

В 40-летнем исследовании принимали участие более 1200 добровольцев из Финляндии. Всех испытуемых разделили на две группы. В первой за жизнью респондентов тщательно следили специалисты и диетологи. Также им запрещалось курить и злоупотреблять спиртным. Физические нагрузки и здоровый образ жизни были обязательными, но вот длительность отпуска составляла менее трёх недель в год. Вторая же категория граждан никак не контролировалась экспертами, и они могли вести любой образ жизни, но их ежегодный отпуск составлял более трёх недель.

Оказалось, что респонденты из первой группы продемонстрировали улучшение своих физических показателей и в целом снизили риски сердечно-сосудистых заболеваний на 46%, но смертность была на 37% выше, чем у испытуемых из второй группы. Исследователи уверены, что продолжительный отдых помогает бороться со стрессом. Из-за этого респонденты не испытывали давления во время работы, брали меньше сверхурочных и, как следствие, хорошо высыпались.