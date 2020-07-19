 

Лагард: ЕС требуется не скорейшее, а далеко идущее соглашение о финансовой помощи

19.07.2020, 21:16, Новости дня

Лидерам ЕС лучше договориться об амбициозном пакете финансовой помощи, чем стремиться заключить быстрое соглашение любой ценой, заявила в воскресенье президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

«В идеале соглашение лидеров должно быть амбициозным по объему и составу пакета и в целом соответствовать предложениям Еврокомиссии», – заявила Лагард агентству Reuters.

«С моей точки зрения, лучше договориться об амбициозном инструменте в соответствии с ними, даже если это потребует чуть больше времени. Я надеюсь, что лидеры договорятся о чем-то амбициозном в противовес быстрому», – добавила она.

Пакет финансовой помощи, призванный вывести Европу из самой глубокой рецессии со времен Второй мировой войны, висит на волоске на саммите в воскресенье, где лидеры третий день подряд спорят о деталях. Это усиливает опасения, что соглашение может быть отложено или существенно выхолощено.





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