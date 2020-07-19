VOAэкспресс 19 июля 2020

19.07.2020, 21:16, Новости дня

Коронавирус

Число умерших от коронавируса в США превысило 140 тысяч, в то время как заболеваемость за последние две недели продолжила рост в 42 штатах из 50.

Со второй половины июня в США наблюдается всплеск новых случаев, а сейчас начала расти и смертность, свидетельствует еженедельный анализ данных по штатам и округам, проведенный Reuters.

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Президент Дональд Трамп заявил, что поддерживает американцев, которые носят маски для предотвращения распространения коронавируса, но отметил, что люди должны иметь «определенную свободу».

«Я верю в маски. Я считаю, что маски – это хорошо», – сказал Трамп в интервью, которое было записано в Белом доме в пятницу и вышло в эфир телекомпании Fox News в воскресенье. «Я хочу, чтобы у людей была определенная свобода, и не считаю, [что требование обязательного ношения масок является законным]», – сказал Трамп, который лишь однажды появился в маске на публике.

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Метрополитен-музей, крупнейший художественный музей Америки и одна из главных туристических достопримечательностей Нью-Йорка, вновь откроется для посетителей 29 августа. В середине марта музей был закрыт из-за пандемии коронавируса.

В главном здании музея на Пятой авеню вниманию гостей будут предложены три новых выставки.

В связи с пандемией коронавируса внутри музея обязательно ношение масок, а число визитеров будет регулироваться. Оно не должно превышать 25% от обычной заполняемости с целью соблюдения посетителями социальной дистанции во время просмотра экспозиций.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ежегодной лекции памяти Нельсона Манделы заявил, что пандемия COVID-19 «развеивает самые разные заблуждения и фальшь».

«Ложь о том, что свободные рынки могут обеспечить всех доступом к здравоохранению, фикция, что неоплачиваемая работа по уходу – это не работа, заблуждение о том, что мы живем в мире, преодолевшем расизм, миф о том, что мы все находимся в одной лодке», – пояснил он

Протесты в Портленде

Полиция в Портленде, штат Орегон, объявила протестующих участниками гражданских беспорядков после того, как они ворвались в здание полицейской ассоциации Портленда и открыли огонь. Стрельба была быстро подавлена.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и конгрессмен из Портленда Эрл Блюменауэр выступили с совместным заявлением, в котором осудили действия представителей федеральных властей при задержании демонстрантов и применении против них слезоточивого газа.