 

Мнение: Митинг в Хабаровске. 19.07.2020

19.07.2020, 21:05, Разное

В Хабаровске между тем продолжаются протесты с требованиями вернуть арестованного губернатора Фургала.
Массовое шествие, которое планировалось на воскресенье не состоялось из-за сильной жары.
Ниже, несколько видео, чтобы можно было оценить, чего требуют митингующие.

Трансляция продолжающегося митинга.

ЛДПР заявляет, что вместо Фургала будет назначен врио от ЛДПР.

Источник: Colonel Cassad





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