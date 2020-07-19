Мнение: Митинг в Хабаровске. 19.07.2020

19.07.2020, 21:05, Разное

В Хабаровске между тем продолжаются протесты с требованиями вернуть арестованного губернатора Фургала.

Массовое шествие, которое планировалось на воскресенье не состоялось из-за сильной жары.

Ниже, несколько видео, чтобы можно было оценить, чего требуют митингующие.

Трансляция продолжающегося митинга.

ЛДПР заявляет, что вместо Фургала будет назначен врио от ЛДПР.