Эксперты назвали три самых лучших внедорожника на вторичном рынке России

19.07.2020, 20:53, Разное

Автомобильные эксперты назвали три самых лучших полноприводных внедорожника на вторичном рынке России. Все три модели имеют хорошую защиту от ржавчины и стоят не больше 500 тыс. рублей.

Открывает список Mitsubishi Pajero первого поколения. Производство этой версии прекратилось ещё в 2004 году, и поэтому при покупке следует уделять повышенное внимание именно силовой установке и КПП. Несмотря на возраст, бензиновый 3,5-литровый мотор (208 сил) и дизельный 125-сильный силовой агрегат объёмом 2,8 литра считаются самыми надёжными. Также транспортное средство можно найти за 400 тыс. рублей в достойном состоянии. Среди недостатков выделяется городская езда, ведь автомобиль заточен в первую очередь для преодоления сурового бездорожья.



Вторым следует уже городской кроссовер Honda CR-V первого поколения. Транспортное средство и сейчас выглядит довольно стильно, а найти хороший экземпляр можно за 300 тыс. рублей. За рестайлинговую версию ценники немногим выше и начинаются от 400 тыс. рублей за машину в хорошем состоянии. Этот представитель SUV-сегмента прекрасно подойдёт для городской езды, но и в случае лёгкого бездорожья наличие полного привода позволит без труда преодолевать проблемные места на дороге, хотя по проходимости он всё же уступает Pajero.





Замыкает тройку лучших Toyota RAV4 (XA10). Это компромисс между серьёзным внедорожником и городским кроссовером. Он вобрал лучшие черты от обоих сегментов и прекрасно чувствует себя как на асфальте, так и на грунтовом покрытии. Стоимость подержанных RAV4 в неплохом состоянии начинается от 280 тыс. рублей, а надёжные моторы этого автомобиля позволяют проходить до 300 тыс. километров без необходимости производить ремонт. Также наличие пластикового и высокого обвеса позволит сохранить лакокрасочное покрытие и избежать царапин от веток и прочих препятствий вне городского трафика.