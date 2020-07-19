Мнение: Кто провоцирует бойню в Москве?

19.07.2020, 20:51, Разное

В то самое время, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев предпринимают колоссальные усилия, чтобы удержать народы от эскалации и серьезного столкновения на границе Армении и Азербайджана, в России, в Москве, похоже, наоборот, активно провоцируются прямые столкновения армян и азербайджанцев. А как еще расценить запрет торговать армянскими товарами на рынке «Фуд Сити»? Как расценить, что бойцы ЧОП «Витязь», охраняющие рынок, едва не избили армянских дипломатов?

ЧОП «Витязь» – это не банда уличных хулиганов. Это вполне серьезная организация, неукоснительно выполняющая команды заказчика охранных услуг.

Кто-то же отдал приказ бойцам «Витязя» выгнать с рынка сотрудников посольства Армении в России, которые приехали «Фуд Сити» разобраться в ситуации, встретиться с руководством рынка, чтобы потребовать пресечь произвол и не способствовать разжиганию межнационального конфликта на территории России. Ни за что не поверю, что этот конфликт нужен бойцам ЧОПа «Витязь»…

А еще мне интересно, почему полиция и прокуратура не вмешались и не пресекли эскалацию конфликта на «Фуд Сити»? Может, я что-то пропустил, и территорию, на которой расположен «Фуд Сити», уже вывели из состава России и там не действуют российские законы?

Или дело в том, что Год Нисанов и Зарах Илиев, которые контролируют рынок «Фуд Сити», решили поиграть в большую политику? Решили спровоцировать в Москве столкновения азербайджанцев с армянами, и дождаться, когда к ним обратятся из Кремля и мэрии Москвы и попросят помощь в урегулировании конфликта? И тогда они миротворчески разрешат фурам из Армении заезжать и разгружаться на рынке?

Неужели Нисанов с Илиевым не понимают, что запрет на въезд фур из Армении на «Фуд Сити» и столь непочтительное отношение к армянским дипломатам со стороны бойцов ЧОП «Витязь» – это еще удар по МИД России, а по большому счету и по Кремлю. Как теперь, к примеру, Путин может призывать Пашиняна и Алиева к мирным переговорам, если де-факто он (в данном случае именно он, а не Собянин) , не может добиться мирного сосуществания армян и азербайджанцев даже в столице России Москве? И как рассчитывать на почтительное отношение к российским дипломатом, если в Москве плевать хотели на дипломатический статус сотрудников армянского посольства? Не на территории рынка «Фуд Сити» плевать хотели на дипломатов, а де-факто именно в Москве. Потому что «Фуд Сити» это московский рынок, а не киевский, не ташкентский, не рижский…

PS Должен оговорится, что еще с 1989 года, когда будучи офицером Вооруженных Сил СССР несколько месяцев был в спецкомандировке в Лачинском районе Карабаха, считал и считаю НКАО территорией суверенного Азербайджана.

Фотография отсюда