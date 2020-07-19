Ереван опроверг заявление Баку о подготовке атак на нефтегазовые объекты

19.07.2020, 20:48, Новости дня

Армения не намерена наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры на территории Азербайджана, сообщил представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян.

«Технически вооруженные силы Армении давно могли это сделать, но у нас не было и нет таких планов. Мы считаем, что нефтегазовые коммуникации, проходящие по этому региону, принадлежат международным компаниям, и эти компании должны быть уверены, что Армения гарант, а не потребитель безопасности. Армения может лучше обеспечить их безопасность, чем кто-либо в регионе», – передает РИА «Новости» его слова.

Кроме того, Ованнисян отметил, что «это ложный тезис, выдвигаемый Баку».

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля, там произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. После Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках.

Азербайджан заявил о тысячах желающих вступить в армию на фоне конфликта с Арменией.

В Армении заявили, что для Еревана является приоритетным устранение препятствий на пути к мирному процессу на границе с Азербайджаном.



