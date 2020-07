Мнение: Ни один истинный шотландец, обвал в Сингапуре и наказание Гонконга за Гонконг

19.07.2020, 20:37, Разное

1. В комментариях блога часто разворачивается такой сценарий: приводишь пример какого-нибудь скотства условного велосипедиста, а тебе в ответ заявляют: «это был ненастоящий велосипедист, настоящий велосипедист так бы не поступил». Как верно указали мне читатели, такой полемический приём называется «Ни один истинный шотландец»:

Этот термин был выдвинут философом Энтони Флю в своей книге 1975 года издания «Thinking About Thinking: Do I sincerely want to be right?» («Размышление о размышлении: Искренне ли я хочу быть правым?»):

Представьте себе некоего шотландского шовиниста, сидящего воскресным утром со своей обычной газетой „News of the World“ и читающего статью под заголовком «Сидкапский (англ.) сексуальный маньяк опять нападает». Наш читатель шокирован и провозглашает: «Ни один шотландец не сделал бы ничего подобного!» В следующее воскресенье в том же источнике он натыкается на статью об еще более скандальных проделках мистера Ангуса МакСпоррана из Абердина. Очевидно, это представляет собой контрпример, который определенно опровергает высказанное ранее универсальное утверждение. В этом свете стоило бы заменить его на более мягкое, о большинстве или о некоторых. Но воображаемый шотландец такой же человек, как и все мы. И он говорит: «Ни один истинный шотландец не сделал бы ничего подобного!»

Упрощённо это можно передать так:

Алиса: Все шотландцы обожают хаггис.

Боб: Мой дядя шотландец, но он не любит хаггис!

Алиса: Ну, вообще-то все истинные шотландцы любят хаггис.

2. Похоже, «сингапурское экономическое чудо» превращается в «сингапурский экономический кошмар»:

Экономика Сингапура сократилась на 41,2 процента во втором квартале этого года по сравнению с первым из-за последствий пандемии коронавиурса. Такие данные опубликовало Министерство торговли и промышленности страны.

Это стало вторым квартальным падением подряд, что означает техническую рецессию. В первом квартале ВВП сократился на 3,3 процента. В годовом выражении экономика одной из богатейших стран мира пережила рекордное падение в 12,6 процента — самое большое с момента объявления независимости Сингапура в 1965 году.

Напомню: о том, почему большую Россию нельзя сравнивать с маленьким Сингапуром, говорится в том числе здесь:

3. Иван Данилов рассказывает, как США будут наказывать Китай за разгон «демократических протестов» в Гонконге. Забавно, что от этого наказания, скорее всего, больше всего пострадает сам Гонконг:

Наиболее же вероятный сценарий “наказания Китая за Гонконг”, возможно, будет выглядеть так: под точечные санкции попадут несколько ключевых гонконгских банков, включая таких гигантов, как Standard Chartered Hong Kong и HSBC, что, бесспорно, нанесет ущерб самим банкам, репутации Гонконга как финансового центра и акционерам банков, но вот на дальнейшую эскалацию Вашингтон сейчас не пойдет. По крайней мере, до американских президентских выборов. И даже такой сценарий, как ни странно, тоже нанесет ущерб США, независимо от того, что сами американцы думают по этому поводу. Чем больше банков и финансовых структур из разных стран будет вынесено за скобки долларовой системы, тем быстрее эти банки и финансовые структуры, которым уже нечего терять, объединятся в рамках некой альтернативной системы, которая в будущем станет реальной и очень опасной альтернативой для системы, построенной на базе доллара и Федрезерва США. И вот эту страшную угрозу для американской национальной безопасности и финансовой гегемонии Госдеп сейчас постепенно создает своими собственными руками.