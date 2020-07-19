 

«Зенит» вышел в финал Кубка РФ по футболу

19.07.2020, 20:30, Новости дня

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Спартаком» в полуфинальном матче Кубка РФ по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Уточняется, что голы забили Артем Дзюба (24-я минута, с пенальти) и Далер Кузяев (45+3), у проигравших отличился Александр Соболев (45+1). 11-метровый удар был назначен после применения системы видеопомощи арбитрам, передает РИА «Новости».

«Зенит» трижды выигрывал Кубок России, последний раз – в 2016 году. «Химки» в 2005 году дошли до финала турнира, где уступили московскому ЦСКА. В 2019 году обладателем Кубка РФ стал московский «Локомотив».

Ранее сообщалось, что в финале, который состоится 25 июля в Екатеринбурге, соперником «Зенита» будут подмосковные «Химки», ставшие первыми финалистами Олимп – Кубка РФ по футболу сезона-2019/20, обыграв екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1. 





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