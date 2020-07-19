 

Возбуждено дело о нападении на дом экс-директора «Ростсельмаша»

19.07.2020, 20:08, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины во время разбойного нападения в Азовском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Как информирует следствие, 19 июля на территории домовладения в селе Новомаргаритово было обнаружено тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. Там же был найден 83-летний хозяин дома, он был госпитализирован с травмами. Дело возбуждено по статьям об убийстве и разбое, передает «Интерфакс».

Напомним, после нападения грабителей сам Песков получил травму головы, а его сестра была найдена мертвой. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Исследование выявило самый распространенный небезопасный пароль

21.05 / Экономика «открывается», но многие американцы опасаются второй волны заражений

03.06 / Грузия собралась поставлять РФ защитные маски

19.05 / Жителям Нижегородской области разрешили гулять на расстоянии 1 км от дома

16.07 / Беспомощность Евросоюза вынудила страны бороться с коронавирусом поодиночке

13.07 / Рожкова рассказала, предлагал ли ей Зеленский пост главы Нацбанка

25.06 / Подобрать подходящую диету поможет анализ мочи

01.07 / Зеленскому припомнили пророческий ролик «Квартала 95» о Крыме

21.05 / Роспотребнадзор дал рекомендации для восстановления авиаперевозок

25.06 / 32 человека остаются на вторую ночь в КПВВ “Новотроицкое”, у них нет смартфонов для установки “Дій вдома”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска