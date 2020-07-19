Возбуждено дело о нападении на дом экс-директора «Ростсельмаша»

19.07.2020, 20:08, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины во время разбойного нападения в Азовском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Как информирует следствие, 19 июля на территории домовладения в селе Новомаргаритово было обнаружено тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. Там же был найден 83-летний хозяин дома, он был госпитализирован с травмами. Дело возбуждено по статьям об убийстве и разбое, передает «Интерфакс».

Напомним, после нападения грабителей сам Песков получил травму головы, а его сестра была найдена мертвой.