Трамп – за ношение масок, но против того, чтобы оно было обязательным

19.07.2020, 20:06, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил, что поддерживает американцев, которые носят маски для предотвращения распространения коронавируса, но отметил, что не будет делать это обязательным на общенациональном уровне.

«Я верю в маски. Я считаю, что маски – это хорошо», – сказал Трамп в интервью, которое было записано в Белом доме в пятницу и вышло в эфир телекомпании Fox News в воскресенье.

При этом Трамп, который лишь однажды появился в маске на публике, заявил журналисту Крису Уоллесу: «Я не согласен с утверждением, что если все наденут маски, то все исчезнет».

В ситуации, когда несколько губернаторов штатов и мэров больших городов ввели обязательное ношение масок, столкнувшись с ростом заболеваемости, Трамп сказал, что, по его мнению, оно должно быть добровольным.

«Я хочу, чтобы у людей была определенная свобода, и не считаю, [что требование обязательного ношения масок является законным]», – сказал Трамп в первом интервью воскресному ток-шоу более чем за год.

Президент отметил, что главный эксперт страны по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи и главный хирург Джером Адамс выступали против ношения масок в первые дни распространения вируса в США. С тех пор оба изменили позицию и неоднократно призывали к тому, чтобы люди закрывали лицо.

«Смотрите, доктор Фаучи говорил: не надо надевать маску, – сказал Трамп. – Наш главный хирург, потрясающий человек, говорил: не надо надевать маску. Все, кто говорил, что не надо надевать маску, внезапно стали говорить, что все должны носить маски, а, как вы знаете, маски тоже создают проблемы».

В последние дни в США ежедневно регистрируется более 70 тысяч новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлено более 3,7 миллиона инфицированных, более 140 тысяч человек умерли. По обоим показателям США значительно опережают другие страны.

«У нас есть и тлеющие угли, и пламя, – сказал Трамп, комментируя недавний всплеск заболеваемости. – Все будет под контролем».

Президент не придал большого значения угрозе, заявив, что большинство подхватывающих вирус – это молодые люди, которые быстро выздоравливают.

«Они хлюпают носом», – сказал он.

Президент вновь заявил, что число подтвержденных случаев коронавируса в США растет в связи с проведением тысяч тестов, хотя рост числа инфицированных опережает темпы расширения тестирования.

«[Увеличение тестирования] действительно смещает цифры», – сказал Трамп. В то время как Белый дом и Конгресс обсуждают новый план восстановления страны после пандемии, советники Трампа выступают против выделения дополнительных средств на расширение тестирования.

Отвечая на вопрос, почему Белый дом пытался дискредитировать Фаучи, Трамп сказал: «Доктор Фаучи допустил несколько ошибок».

При этом президент добавил, что у него лично сложились «замечательные отношения» с экспертом.

В то же время президент отказался признавать ошибки со своей стороны, включая сделанное когда-то заявление о том, что коронавирус «просто исчезнет» с 15 случаев до нуля.

«В конце концов, я буду прав, – сказал Трамп. – Возможно, я был прав больше, чем кто-либо другой».

Эксперты в области здравоохранения прогнозируют, что в ближайшие месяцы от коронавируса умрут еще десятки тысяч американцев.