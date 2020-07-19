Коронавирус унес жизни более чем 140 тысяч американцев

19.07.2020, 20:06, Новости дня

Число умерших от коронавируса в США в субботу превысило 140 тысяч, в то время как заболеваемость за последние две недели продолжила рост в 42 штатах из 50.

Со второй половины июня в США наблюдается всплеск новых случаев, а сейчас начала расти и смертность, свидетельствует еженедельный анализ данных по штатам и округам, проведенный Reuters.

Еженедельно в стране гибнет из-за вируса около 5 тысяч человек. Для сравнения, в соседней Канаде с начала пандемии от коронавируса умерло 8800 человек.

Лишь за неделю в США зарегистрировано примерно столько же летальных исходов, сколько умерло в Швеции с начала пандемии – 5600.

В наиболее пострадавших округах США в моргах не хватает мест для хранения тел.

Округ Марикопа в Аризоне, где находится крупнейший город штата, Финикс, заказал 14 холодильников для хранения до 280 тел. Это позволит увеличить вместимость моргов более чем в два раза перед ожидаемым ростом смертности от коронавируса, сообщили представители властей в четверг.

Город Сан-Антонио и округ Бексар в Техасе заказали пять трейлеров-рефриджераторов для хранения до 180 тел.

Появление подобных мобильных моргов поддерживает опасения, возникшие в некоторых южных штатах, что пандемия выходит из-под контроля.