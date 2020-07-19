Известный футбольный тренер и двое детей погибли в ДТП в Закарпатской области

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19.07.2020, 20:01, Новости дня

19 июля три человека погибли в ДТП возле Мукачево Закарпатской области. Об этом сообщил в Telegram журналист Виталий Глагола.

Фура разворотила легковой автомобиль Mazda, а затем перевернулась и загорелась.

Глагола уточнил, что один из погибших – главный тренер любительского футбольного клуба “Мункач” Виктор Ряшко. Также жертвами аварии стали двое детей, мальчик (сын жены Ряшко от предыдущего брака) и 10-летняя девочка.

Супруга тренера выжила.

Сайт “Перший.com.uа” пишет, что Ряшко был за рулем Mazda.

ФК “Мункач” подтвердил в Facebook гибель наставника.

Ряшко было 56 лет. Во время игровой карьеры он выступал на позиции полузащитника в украинских клубах низших советских лиг. Как тренер несколько раз возглавлял главный клуб региона “Закарпатье”, также работал в тернопольской “Ниве”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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