 

Байден опережает Трампа на 15 пунктов – соцопрос

19.07.2020, 20:01, Новости дня

Если бы выборы президента США прошли сегодня, представитель Демократической партии Джо Байден набрал бы 54% голосов, действующий глава государства республиканец Дональд Трамп – 39%. Об этом свидетельствуют усредненные результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ABC News и издания The Washington Post.

Среди зарегистрированных избирателей за Байдена – 55%, за Трампа – 40%. В конце марта разрыв был минимален: 49% – 47%.

В выборке потенциальных избирателей Байдена поддерживают 54%, Трампа – 44%.

На увеличение перевеса демократа повлияла, в частности, политика Белого дома по противодействию коронавирусу, пришли к выводу социологи.

Опрос проводился методом телефонного интервью 12–15 июля, в нем приняли участие 1006 респондентов. Погрешность усредненных результатов – не более 3,5%.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Основная борьба за Белый дом традиционно ведется между кандидатами от двух крупнейших политических сил Штатов: Демократической и Республиканской партий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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