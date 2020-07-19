В Австрии готовят собак для обнаружения по запаху больных с COVID-19

19.07.2020, 20:01, Новости дня

В Австрии проводят подготовку собак к обнаружению по запаху носителей коронавирусной инфекции. Об этом 19 июля проинформировал сайт министерства обороны страны.

Проект называется COVID-19 Sniffer Dog, он находится на этапе испытаний.

“В дополнение к собакам, обнаруживающим наркотики, и собакам, обнаруживающим боеприпасы, в будущем будут и собаки, обнаруживающие коронавирус. Цель в будущем состоит в том, чтобы отследить заболевание у людей с коронавирусной болезнью, даже если у тех, кто ею поражен, нет никаких признаков”, – говорится в сообщении.

Испытания с участием бельгийской овчарки проводят в военном собачьем центре в Кайзерштайнбрухе на востоке страны.

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер отметила, что испытания покажут, станет ли неотъемлемой частью собачьего центра подготовка животных именно для поисков людей с COVID-19.

В оборонном ведомстве отметили, что тестирования завершатся в конце июля, после чего начнется этап оценивания результатов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 19 июля во всем мире коронавирусом заразилось более 14 млн человек (в Австрии – почти 20 тыс.), сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стали в мире более 602 тыс. человек, в Австрии – 711.