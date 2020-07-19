Мнение: Беспорядки в Портленде

19.07.2020, 19:55, Разное

В американском Портленде продолжаются массовые беспорядки.

Трамп обвинил местные власти в попустительстве протестам и потере управляемости процессами в городе.

Основные требования протестующих – разобраться с расизмом в полиции, прекратить полицейскую жестокость и реформировать полицию, отказаться от ужесточения коронавирусных ограничений.

Что хотелось бы отметить. До эпидемии коронавируса протестная активность в мире устойчиво росла, причем по всему миру. Ввод ограничительных мер связанных с коронавирусом несколько снизил кол-во выступлений, но ненадолго, так как эти меры конечно не устраняли причины протестов. Как только ограничения начали снимать либо сверху, либо снизу – протесты получили подпитку "ковид-диссидентов", которые дополняют своей повесткой любые социальные, экономические, политические или расовые протесты. Все равно как пружину придавили на несколько месяцев, а потом отпустили в условиях, когда социально-экономическая ситуация стала еще хуже. "Черный лебедь" дополнил объективно существующие противоречия, которые продолжают успешно расшатывать существующий миропорядок.

В США же получился практически "идеальный шторм" – расовые протесты, поддержка протестов частью истеблишмента в узкополитических выборных интересах, антикоронавирусное недовольство. Получилась гремучая смесь.