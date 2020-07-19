 

В РФ предложили увеличить штрафы за продажу табака несовершеннолетним

19.07.2020, 19:48, Новости дня

Поправки, предлагающие увеличить штрафы за продажу снюса, насвая, а также продажу табачных изделий несовершеннолетним, поступили в Госдуму ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП) России.

Согласно поправкам, штраф для граждан за продажу насвая и снюса может составить от 15 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, а для юридических – от 100 до 150 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Отмечается также, что за продажу несовершеннолетним табачной продукции граждане могут облагаться штрафом от 20 до 40 тыс. рублей, должностные лица – от 40 до 70 тыс. рублей, юридические – от 150 до 300.

Так, поправки рекомендованы к принятию во втором чтении комитетом нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект 21 июля.

Напомним, в конце мая в РФ предложили запретить продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Таким образом, положения о запрете на продажу любой никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, а также о полном запрете продажи съедобной никотинсодержащей продукции могли войти в качестве поправок в законопроект о распространении антитабачного закона на никотинсодержащую продукцию.

Более того, 14 апреля Роспотребнадзор объявил о прекращении ввоза снюса в Россию из-за рубежа.





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