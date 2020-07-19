Мнение: Хабаровский урок для Путина…

19.07.2020, 19:43, Разное

В Хабаровске продолжаются акции протеста. В субботу на улицы города, на несанкционированные митинг и марш вышли порядка около 50 тысяч человек.

И вот что удивительно. В Хабаровске протесты проходят мирно, цивилизованно. Никто не бросает в полицию пластиковых бутылок, росгвардейцы не ломают ног, не получают ушибов бумажными стаканчиками… Хотя силовики и рядом… Но хабаровские силовики беспорядков не устраивают, а реально охраняют порядок на акциях…

Выходит, что Путин врал, когда в прошлом году после мирных протестов в Москве, пугал, что мы же не хотим, чтобы у нас было, как в Париже? Смотрим с 1:30:

Выходит, что мирные протесты превращаются в «массовые беспорядки» тогда, и только тогда, когда силовики начинают откровенно провоцировать протестующих, чтобы не было «как в Париже»? Когда перекрывают улицы и скверы, когда начинают задерживать мирных и безоружных протестующих? Как это произошло в августе прошлого года в Москве?

Фотографии отсюда и отсюда