В Ленинградской области завели уголовное дело на активиста

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19.07.2020, 19:42, Разное

…сбившего при падении кепку с полицейского.

В Ленинградской области на участника акции в поддержку крымских татар Владимира Шипицына завели дело о применении насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Антон Юпанов.

Он уточнил, что сейчас Шипицын находится в изоляторе временного содержания, в три часа дня его допросят в качестве подозреваемого. «После этого будет понятно, когда Шипицыну изберут меру пресечения», — пояснил адвокат.

Шипицына задержали накануне в Гатчине вместе с еще пятью активистами «Стратегии-18», которые вышли с плакатами в поддержку крымских татар. Шипицын стоял с плакатом «Свободу узникам „дела Хизб ут-Тахрир“» (признанное террористическим и запрещенное в РФ движение) и держал в руке украинский флаг. Когда его попытался задержать сотрудник полиции, Шипицын, падая, сбил с полицейского кепку. Момент задержания попал на видео. Находящаяся рядом сотрудница полиции заявила, что ее коллегу ударили по голове.

В результате Следственный комитет по Ленинградской области возбудил против активиста уголовное дело, на других задержанных составили протокол о невыполнении требования полицейского (ст. 19. 3 КоАП) и оставили в ОВД до суда.

Верховный суд РФ признал «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией в 2003 году, после этого несколько десятков последователей движения приговорили к реальным срокам. При этом правозащитники отмечали, что она не призывает к насильственной смене власти и не запрещена на Украине и в большинстве европейских стран.

Источник: Новая газета





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