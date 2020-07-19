Мнение: Инвестиции в основной капитал, недовольство удалённой работой и повышение стипендий до МРОТ

19.07.2020, 19:32, Разное

1. Россия крепнет. На Руксперте вышла статья со статистикой по инвестициям в основной капитал – то есть, по затратам на строительство, реконструкцию, приобретение машин и оборудования, ведение сельского хозяйства и так далее (то есть, как раз те расходы, которые предлагают наращивать сторонники так называемой «новой индустриализации России»). С 1998 по 2018 год этот показатель в номинальном выражении вырос в 43 раза:

https://ruxpert.ru/Статистика:Инвестиции_в_основной_капитал

Инфляция рубля за то же время составила около 1500% (в 15 раз). С учётом этого, за 20 лет инвестиции в основной капитал в России выросли втрое.

2. По данным опросов, после вынужденного перехода на удалёнку 10% сотрудников в России захотели работать так всегда, а ещё 55% – перейти на удалённую работу частично:

https://lenta.ru/news/2020/07/13/trudnosti/

Около трети сотрудников российских компаний заявили о своем недовольстве качеством организации работы при переходе на дистанционный формат. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС.

Участники опроса в основном жаловались на трудности с концентрацией (31 процент), а также потерю доступа к внутренней документации и базам данных (33 процента). Почти треть респондентов отметили появившиеся сложности при общении с клиентами и коллегами. Многие работники (44 процента) также рассказали об увеличении рабочих часов.

Треть опрошенных заявили о том, что хотели бы вернуться в офис. При этом 55 процентов высказались за частичный дистанционный формат. Всего 10 процентов участников опроса хотели бы работать полностью удаленно.

Как видно, не всем удалённая работа понравилась, но всё же журналисты «Ленты» не вполне оправданно расставили здесь акценты. 65%, желающих работать на полной или частичной удалёнке – это весьма впечатляющий результат.

3. Пособия по безработице у нас уже резко повысили (примерно в три раза), и собираются оставить их на таком уровне до конца года, предвидя возможное возвращение карантина.

Также теперь зашла речь о том, чтобы увеличить стипендии до уровня МРОТ, сразу в 4 раза:

https://ria.ru/20200717/1574520301.html

Министерство науки и высшего образования прорабатывает возможность увеличения академических стипендий для студентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В частности, допускается, что размер выплат могут поднять до уровня минимального размера отплаты труда — 12 130 рублей. В прошлом году средняя государственная академическая стипендия составила 2980 рублей.

В министерстве рассказали, что объем стипендиального фонда рассчитывают, исходя из общего числа обучающихся по очной форме на бюджетных местах. Для увеличения стипендий у Минобрнауки появится потребность в дополнительных бюджетных средствах, добавили в пресс-службе.

Логика в этом есть: студенты, ещё не получившие специальность и лишившиеся из-за карантина возможности зарабатывать деньги где-нибудь в Макдональдсе, находятся в числе основных групп риска в плане потери доходов.

Не факт, что у государства найдутся деньги на повышение стипендий. Но если найдутся, и если различные пособия (безработным, родителям и так далее) будут продолжать вот так вот повышать, то Россия в результате эпидемии коронавируса станет ещё более социальной страной, чем была ранее.

Вероятно, своя сермяжная правда есть. Однако, когда мы говорим про стипендии и про интеллектуальный уровень студентов, нам следует помнить, что сейчас студентов значительно больше, чем в советские времена. Если раньше средний школьник по умолчанию шёл в ПТУ, то сейчас средний школьник по умолчанию идёт в вуз. Из-за этого падает как средний уровень абитуры, так и тот кусок бюджетного масла, который приходится на одного студента.