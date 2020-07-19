Мнение: Земные типы

19.07.2020, 19:16, Разное

Земные типы разберем.

Это холодные и жесткие типы: Камень, Земля и Глина.

Камень – самый жесткий из всех 12 типов имиджа.

Он и Лава максимально удалены от мягкой половины круга, но Лава горячей и поэтому немного мягче.

Основной характеристикой жестких типов является вертикаль в лице. Вот у Камня вертикаль должна быть наиболее выражена. Обычно это небольшой рот, удлиненный нос и удлиненный овал лица и глубоко или близко посаженные глаза. Часто светлые.

Вот мужчины-Камень.

Оба, и Венсан Кассель, и Хью Лори, могли быть Землей, когда были моложе. Земля немного холодней и чуть мягче Камня.

Бенедикт Камбербэтч – Земля.

Обратите внимание, все трое стали известны, играя персонажей, которых можно отнести к демоническим.

Это и отличает типы земного сектора.

Но это касается только тех, кто сделал правильный имидж.

В чужом имидже земные типы выглядят уродливыми, неправильными, странными.

И это касается даже Глины, которой идет все. Но в скучном имидже, без единого стиля, Глина тоже растворяется и от ее красоты ничего не остается.

Но до Глины мы еще доберемся.

Самый демонический имидж у Камня.

Очень сложно найти фото женщин типа Камень, поскольку ни у кого почти нет правильной декорации.

Даже актрисы типы Камень в молодости изо всех сил пытаются делать имидж Воздуха или Эфира и только к пожилому возрасту начинают строить что-то похожее на нужный имидж. И выглядят более красивыми, чем были в юности. Более старыми, но более красивыми.

Вот смотрите.

Некрасивая молодая женщина, хотя фотка отретуширована со всех сторон.

А здесь та же Мерил Стрип, но красивая, хоть и немолодая женщина.





Было бы заблуждением считать, что Д идет только немолодым женщинам. Молодые в правильном имидже всегда красивей немолодых, и Д, и С. Просто с возрастом некоторые женщины принимают свою Д, а главное женщина в возрасте уже не боится выглядеть взрослой и властной. А молодым девушкам вечно хочется корчить из себя зайчиков или овечек. И если девушка-Роса и девушка-Вода в таком имидже очаровательны, женщина-Камень или женщина-Земля ужасны.

Вот Тильда Суинтон делает имидж Камня. И она красива в нем, хотя ей бы пошло немного теплей.

Вот здесь теплей, ближе к Лаве, хотя она здесь моложе, но и с возрастом такое ей бы тоже шло.

Что-то типа того, но без розовой помады.

Обратите внимание, почему такому лицу нужно больше теплоты. И в цвете волос и в макияже и в одежде и выражении эмоций.

Холодность типа выражается в тонкой резьбе черт. В молодости такое бывает чаще, с возрастом реже, но нередко это именно конституционная особенность.

Когда изгиб губ, вырез ноздрей, разрез глаз, форма горбинки и скул – тонкая резьба, холодные цвета подчеркивают это и делают лицо красивей, скульптурней. Черный, холодный пепел – вот эти цвета выделяют и подчеркивают линии. Белый без золотистых оттенков тоже. Все холодные цвета делают из лица фактуру воска, керамики или мрамора. И черты должны быть тонкие и четкие! Тогда в холодном цвете они будут выглядеть благородными, аристократичными или просто художественными, необычными.

Если линии лица имеют более грубую резьбу, лицо словно написано крупными мазками – это горячий жесткий тип, огненный сектор. Если черты написаны большими мазками, но мягко и совокупность черт имеет тенденцию к горизонтали – это мягкий горячий тип. А если лицо написано тонкими, но очень мягкими акварельными линиями – это водный тип.

Когда стоит выбор между Лавой и Камнем или Землей, надо смотреть нужно ли делать черты резче, мельче и жестче или надо их немного смягчить и укрупнить. В зависимости от этого в имидж добавляется холод и получается Камень или добавляется тепло и получается Лава.

Типы похожи, но красивей человеку в каком-то одном типе.

Земной сектор – самый проблемный, поскольку в теплом и мягком имидже он откровенно некрасив.

В правильном имидже земной тип – это самые запоминающиеся, самые необычные образы. У многих язык не поворачивается назвать мужчин земного типа в правильном имидже красавчиками, но все сходятся на том, что они обладенные.

Если актеру земного типа дана правильная роль, а правильная роль – это герой необычный, жесткий, очень независимый и непредсказуемый, все влюбляются в такого персонажа.

Вот этот парень, Джимми Морисон, был скорее всего земного типа.

Хотя нижняя губа у него слишком пухлая для Земли. Возможно он был Глиной, которой идет все, кроме обычного, поэтому пышные кудри Воздуха ему тоже хорошо, хотя открыть скулы было бы лучше, он выглядел бы жестче, но красивей.

Земле как раз идет все очень простое, лаконичное, жесткое, четкие рельефные стрижки, короткие или каре, классические костюмы, закрытые платья жесткой формы, контрастные рубашки и галстуки, геометрические минималистические украшения. Идет черное и черно-белое, изумрудное или хаки, темно-синее и серое. Можно делать и яркие цветовые акценты, но их должно быть не более 15% от общего цвета, а остальное – спокойные темные или контрастные (темные со светлым) холодные цвета.

Камень – то же самое, только еще более темное, более контрастное, более лаконичное.

Но главное для этого типа характер. Выражение лица, мимика и поведение.

Доктор Хаус не был бы так хорош, не будь он Хаусом, а Шерлок Холмс Холмсом.

Камень еще более жесткий, еще более скрытный и независимый, чем Земля, но оба эти типа – соль земли.

Им нужна сдержанность, еще больше, чем огненным типам, за счет прохлады. И огненные типы за счет тепла несколько добрей, а земные типы должны производить впечатление холодных и опасных.

Если вы земной тип и выглядите опасно, вы будете красивы. Если выглядите безопасными – некрасивы.

Если выглядите беззащитным, вы будете уродливы.

Вот такой закон, нравится он вам или нет.

Что касается Глины, то это последний тип в цепочке алхимических превращений материи.

Глина – итог всего. Из глины Господь создал Адама после того как создал мир и наполнил его неживой и живой материей.

Глина – это тоже земной тип, тоже холодный и жесткий, но в ней 30% воды, поэтому она мягче Земли и куда мягче Камня.

У Глины есть уникальная способность – она очень пластична. Из нее можно лепить и она сохраняет любую форму.

У Глины довольно тонкие черты лица, в лице есть вертикаль, хотя и не такая выраженная как у других жестких типов. Можно сказать, что Глина имеет скорее баланс вертикали и горизонтали в лице, и это делает ее черты правильными. У Глины правильные черты лица, чуть более собранные по вертикали, чем растянутые в горизонталь. У Глины черты лица среднего размера. Людей типа Глины очень любят приглашать работать моделями, им идут разные образы, разная одежда, почти все цвета.

Но это не значит, что имидж Глины может быть каким угодно.

Глина не может быть одета хаотично. Даже с эклектикой надо быть осторожней.

Это главный парадокс круга стихий, который вы должны обязательно понять.

Проходя алхимическую стадию материя внешне все еще похожа на предшественника, но по сути уже совсем другое.

Грязь чем-то похожа на Глину, но если Грязи можно иметь хаос в одежде и прическе и даже нужно, чтобы выглядеть красиво, красоту Глины это убьет. Разница в чертах Глины и Грязи незначительна, а в декорации велика, и в одежде и в поведении. Так же кардинально отличается Глина от Земли. По конституции нет, не особо, но если Земля может быть одета в серую водолазку и честные джинсы, и будет очень классно выглядеть в этом, для Глины это – финиш, Глина исчезнет и потеряется в таком песке, не останется в ней никакой керамической сущности.

Сущность Глины – представлять красивые образы, почти сказочные, очень характерные.

Она может позволить себе все, но не одновременно. Она должна каждый раз понимать, какой образ она хочет сделать.

Джонни Депп

Сирша Ронан

Обратите внимание, что правильная Глина полностью перевоплощается. Она не просто меняет цвет волос, у нее меняется макияж, аксессуары, одежда и обязательно выражение лица. И походка должна меняться и речь.

Если вы Глина, вам придется стать актрисой по жизни. Не вздумайте просто красить волосы в разные цвета, ваш образ потеряется у людей, ваша персона будет размываться в их поле как речная глина. Чтобы глина сохраняла форму ее нужно собрать, оформить в образ и обжечь. То есть образ должен быть такой полный, словно вы собираетесь играть какую-то новую роль в приключенческом или фантастическом фильме, не в бытовой мелодраме.

Почему такой перфоманс и многоликость не идет никакому типу более, а идет так только Глине.

Потому что у Глины такие черты лица, которые теряются сами по себе, выглядят никакими и ей нужна яркая и необычная декорация. Но одна и та же яркая и необычная декорация надоедает не только окружающим, но и ей самой. Поэтому ей нужно менять образы, чтобы быть красивой, но каждый раз осознавать, что она хочет сделать: какой-то гламурный ретро-образ, что-то из кантри, классику, барокко, рококо, красную шапочку или серого волка. Образы должны быть узнаваемы, где-то даже клише. Мужчин это тоже касается. Они могут быть более консервативны, но быть скучным мужчина-Глина позволить себе не может.

В отличие от Воды или Земли, которым нужно одевать попроще, ни в коем случае не выпендриваться, иначе их черты лица потеряются за необычной оберткой.

Глина – единственный тип, которому идет эпатаж и даже Выскочка у нее не смотрится так противно. Баги вредят всем, но некоторые баги на некоторых типах смотрятся лучше, чем на других. Имидж продляет границы в определенную сторону.

Главное для всех земных типов – это то, что они – на темной стороне имиджа. Им нельзя делать вид, что они очень светлые и добродушные человечки.

Самое страшное, что может быть у земных типов – это белое пальто. Оно сразу же ломает весь имидж.

Понимаете, почему?

И давайте обсуждать эти типы подробней. Как обычно, с примерами, фотографиями, сравнениями правильного и неправильного имиджа, с анализом и наблюдениями.