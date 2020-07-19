Личное: Шутник выискался

19.07.2020, 19:11, Разное

В отличие от нашей пёстрой тусовочки, я президента Зеленского не люблю. Комик — он и есть комик, ничего в нём хорошего, хотя Украине в данный момент нужен сильный и умный лидер.

Рамзан Кадыров потребовал от Зеленского быть мужиком — отвечать за свои слова, а не юлить, как собака.



Фото: Соцсети

«Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя?».

Возможно, такое поведение президента Зеленского нормально для мелкого политика, но очевидно, что оно недостойно мужчины.

Рамзан Кадыров совершенно прав, когда требует определиться — ты мужик или что?

Если ты извинился за глумление над религией, тебя простили. Если ты извинился, но теперь говоришь, что не извинялся, ты — трус и подлец.

«Вам придётся твёрдо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придётся ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!».

Сейчас Зеленский, хоть ранее и принёс извинения, рассказывает, что и не виноват он вовсе. Мол, не знал о ролике, редакторы его подставили, а он сам — ни сном, ни духом не знал ни о чём.

Выглядит такое поведение очень мерзко. Недостойно ни для просто мужчины, ни, тем более, для президента страны.

Так ведут себя подлюшата, которых прижали за их язычок в подворотне — плачут, каются, падают на колени, лишь бы им не врезали подзатыльник. А потом, убежав в уголок для обиженных, рассказывают байки, как геройски себя вели.

Впрочем, по вполне понятной причине, Зеленского любят шуты и клоуны нашей тусовочки — сами точно такие же, а правила чести нормальных мужчин им чужды.

Как вы считаете, должен ли мужчина отвечать за свои слова и действия?