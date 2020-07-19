 

Личное: Шутник выискался

19.07.2020, 19:11, Разное

В отличие от нашей пёстрой тусовочки, я президента Зеленского не люблю. Комик — он и есть комик, ничего в нём хорошего, хотя Украине в данный момент нужен сильный и умный лидер.

Рамзан Кадыров потребовал от Зеленского быть мужиком — отвечать за свои слова, а не юлить, как собака.


Фото: Соцсети

«Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя?».

Возможно, такое поведение президента Зеленского нормально для мелкого политика, но очевидно, что оно недостойно мужчины.

Рамзан Кадыров совершенно прав, когда требует определиться — ты мужик или что?

Если ты извинился за глумление над религией, тебя простили. Если ты извинился, но теперь говоришь, что не извинялся, ты — трус и подлец.

«Вам придётся твёрдо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придётся ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!».

Сейчас Зеленский, хоть ранее и принёс извинения, рассказывает, что и не виноват он вовсе. Мол, не знал о ролике, редакторы его подставили, а он сам — ни сном, ни духом не знал ни о чём.

Выглядит такое поведение очень мерзко. Недостойно ни для просто мужчины, ни, тем более, для президента страны.

Так ведут себя подлюшата, которых прижали за их язычок в подворотне — плачут, каются, падают на колени, лишь бы им не врезали подзатыльник. А потом, убежав в уголок для обиженных, рассказывают байки, как геройски себя вели.

Впрочем, по вполне понятной причине, Зеленского любят шуты и клоуны нашей тусовочки — сами точно такие же, а правила чести нормальных мужчин им чужды.

Как вы считаете, должен ли мужчина отвечать за свои слова и действия?

Источник: Лена Миро





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / Украина погасила долг на миллиард долларов

17.06 / Война с памятниками

12.06 / Мнение: Санкции против Международного суда

16.07 / Гражданская смерть

24.05 / Российская Федерация впервые без Украины произвела стелс-фрегат

16.07 / Пригожин пожаловался на оскорбления: Владимир Фриске ведет себя очень вызывающе

15.07 / У кого длиннее? Давно Путин не выглядел так жалко

10.05 / Названы особенности управления машиной на плохой дороге

16.05 / В Калужской области уволили главврача после выплаты медикам надбавки в 27 рублей

10.06 / Пьяный Ефремов закатил скандал в пабе за час до роковой поездки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска