Гутерриш: коронавирус развеял миф о том, что «мы все в одной лодке»

19.07.2020, 19:02, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ежегодной лекции памяти Нельсона Манделы в субботу заявил, что пандемия COVID-19 «развеивает самые разные заблуждения и фальшь».

«Ложь о том, что свободные рынки могут обеспечить всех доступом к здравоохранению, фикция, что неоплачиваемая работа по уходу – это не работа, заблуждение о том, что мы живем в мире, преодолевшем расизм, миф о том, что мы все находимся в одной лодке», – пояснил он.

В субботу ВОЗ второй день подряд сообщила о рекордном числе новых случаев коронавируса в мире – 260 тысяч за сутки. Предыдущий рекорд, достигнутый в пятницу, составил 238 тысяч случаев.

По данным ВОЗ, по состоянию на субботу, от COVID-19 умерло чуть больше 593 тысяч человек. Этот показатель вырос за день более чем на 7300 – самый большой суточный прирост с середины мая. В среднем в июле смертность от коронавируса составляет 4800 в день.

Наибольший рост был отмечен в США (около 72 тысяч случаев), Бразилии (около 45,5 тысяч), Индии (около 35 тысяч) и ЮАР (14 тысяч).

По сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп пытается заблокировать выделение денег на тестирование на коронавирус и отслеживание контактов в новом законопроекте о преодолении последствий пандемии, который обсуждается законодателями. Он также пытается заблокировать выделение миллиардов долларов Центрам по контролю и профилактике заболеваний и Национальным институтам здравоохранения.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в субботу, что меры по сдерживанию вируса душат экономику.

Болсонару, который сам заразился коронавирусом, сказал, что, по прогнозам, в этом году экономика Бразилии сократится на 6,4 процента.

В Китае, где в конце прошлого года началась глобальная пандемия, власти столицы Синьцзяна Урумчи заявили в субботу, что они перешли «на режим военного времени», запретив скопления людей и ограничив визиты. В аэропорту Урумчи были отменены более 600 рейсов – примерно 80 процентов от обычной ежедневной загрузки.

Синьцзян, где проживает большая часть уйгурского этнического меньшинства Китая, практически избежал пандемии. По состоянию на субботу в регионе было зарегистрировано 40 случаев заболевания, в том числе 23 бессимптомных. По данным регионального комитета здравоохранения, под наблюдением врачей находятся около 270 человек.

«Эпидемическая ситуация в целом находится под контролем», – заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Урумчи Жуй Баолин.

Южнокорейские ученые пришли к выводу, что дети и молодые люди в возрасте от 10 до 19 лет могут передавать коронавирус так же, как и взрослые. Дети до 10 лет представляют меньший риск, но все же способны передавать вирус.

Президент Ирана Хасан Рухани в субботу допустил, что коронавирусом инфицировано до 25 миллионов жителей страны. При этом в стране подтверждено около 272 тысяч случаев заболевания, умерло около 14 тысяч человек.

Цифра, приведенная Рухани, является оценкой министерства здравоохранения и составляет более 30 процентов населения Ирана.

На следующей неделе в Тегеране вводятся ограничения, включая запрет на религиозные и культурные мероприятия, закрытие школ-интернатов, кафе, крытых бассейнов, парков развлечений и зоопарков.

В субботу канадские власти сообщили, что бейсбольной команде Toronto Blue Jays придется играть домашние матчи в другом месте. Федеральное правительство заявило, что планы Главной лиги бейсбола использовать стадион Rogers Centre в Торонто сопряжены с риском распространения коронавируса.

Канадское правительство продлило закрытие границы с США до 21 августа для несущественных поездок. Команда надеялась добиться исключения из режима 14-дневного карантина, на который требуется уходить каждому въезжающему в Канаду, из-за чего команде будет сложно пересекать границу для участия в матчах.

Власти города и провинции согласились, но федеральное правительство воспротивилось, сославшись на рост случаев коронавируса в США.

Команда должна провести первый домашний матч 29 июля и должна найти место для его проведения к этому сроку. Один из вариантов предполагает использование их весенней тренировочной базы во Флориде. По данным департамента здравоохранения Флориды, в этом штате в субботу было зарегистрировано более 10300 случаев коронавируса.